Highguard, en route vers le flop ? Tencent se retire du projet, l’effectif du studio est réduit

Révélé en grande pompe aux Games Awards 2025 et porté par l’aura d’anciens développeurs de Apex Legends, Highguard devait s’imposer comme le nouveau poids lourd du raid shooter compétitif. Malheureusement, un mois après sa sortie, le constat est brutal. Et, grâce à Bloomberg, nous avons pu découvrir les raisons internes de ce lancement qui a viré au naufrage industriel.

Voir aussi : Overwatch débarque sur mobile : voici Overwatch Rush

L’anatomie d’une chute…

Dévoilé lors des Game Awards 2025, Highguard était le premier projet du studio Wildlight Entertainment, fondé par d’anciens talents de Respawn Entertainment. L’objectif : capitaliser sur l’expertise acquise sur Apex Legends pour créer un shooter PvP mêlant fantasy et mécaniques de raid.

À son lancement le 26 janvier 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, le titre aurait culminé à près de 100 000 joueurs simultanés. Mais selon le rapport de Bloomberg, environ 90 % de la base de joueurs se serait évaporée en moins d’une semaine. Un effondrement rapide et sévère pour un jeu pensé comme un service sur la durée.

L’enquête dévoile également un élément clé resté jusqu’ici discret : le rôle majeur de Tencent dans le financement du projet, notamment via sa filiale TiMi Studio Group. D’après des sources internes citées par Bloomberg, deux semaines après le lancement, Tencent aurait décidé de couper les financements. Le 11 février, la direction de Wildlight aurait informé ses équipes du retrait du soutien financier, entraînant une vague massive de licenciements. Le studio serait donc passé d’environ 100 employés à moins de 20, afin de maintenir le jeu à flots.

Toujours selon le média américain, plusieurs anciens développeurs pointent des erreurs stratégiques majeures. Le projet aurait connu plusieurs pivots de design, passant d’une orientation survie/crafting à la sauce Rust vers un shooter compétitif plus classique. Ce qui aurait contribué à son gameplay fade actuel.

L’absence de phases de tests publics à grande échelle avant la sortie était également l’un des facteurs de l’échec de Highguard. Maintenu relativement secret jusqu’à sa révélation officielle, le jeu n’aurait pas bénéficié d’un retour communautaire suffisant pour corriger ses faiblesses structurelles.

Un avenir incertain pour Highguard

À l’heure actuelle, Highguard est toujours en ligne, mais sa population active ne se compte plus qu’en centaines de joueurs. Une petite équipe continue de publier des correctifs, sans garantie sur la viabilité à long terme du projet. Et, si l’on se fie aux circonstances actuelles, il pourrait bientôt subir le même sort que le regretté Concord.