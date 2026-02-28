Supermicro MicroBlade : une avancée puissante pour le cloud et le edge

Le marché des serveurs évolue rapidement face aux besoins croissants en données et en puissance de calcul. Aujourd’hui, Supermicro MicroBlade redéfinit la densité et l’efficacité pour le cloud, le edge et les applications SaaS. Découvrez cette nouvelle solution optimisée pour les entreprises en quête de performance et de flexibilité.

Une plateforme serveur dense et flexible pour le cloud et le edge

La nouvelle génération Supermicro MicroBlade propose jusqu’à 40 nœuds de serveur dans un boîtier 6U. Grâce à une architecture de lames flexible, elle répond aux différentes exigences des datacenters modernes. Vous pouvez mélanger plusieurs types de nœuds dans un seul boîtier. Cette approche facilite l’évolution de votre infrastructure, sans immobiliser vos ressources.

Des performances optimisées grâce au processeur AMD EPYC Série 4005

Au cœur de chaque nœud se trouve le processeur AMD EPYC Série 4005. Ce composant garantit des performances élevées pour des tâches comme la cybersécurité ou le e-commerce. Chaque serveur peut embarquer de la mémoire DDR5 ultra rapide et des SSD PCIe Gen5. Ainsi, la plateforme permet de gérer efficacement les charges de travail les plus exigeantes, tout en conservant une consommation énergétique maîtrisée.

Des fonctionnalités avancées pour la gestion et la sécurité

Supermicro MicroBlade assure une sécurité de haut niveau. Ses serveurs embarquent TPM 2.0, un firmware signé et une racine de confiance matérielle. La gestion à distance est facilitée, avec le module de gestion de châssis (CMM). Celui-ci vous permet de contrôler et surveiller chaque nœud individuellement. L’accès à distance au BIOS ou à la console du système d’exploitation offre un gain de temps important aux administrateurs système.

Pour conclure, Supermicro MicroBlade propose une plateforme serveur innovante, d’une grande densité et optimisée pour les environnements cloud, edge et SaaS. L’architecture flexible, les performances du processeur AMD EPYC Série 4005 et les fonctionnalités de gestion avancée font de cette solution un choix stratégique pour les entreprises qui souhaitent anticiper les besoins numériques de demain.

