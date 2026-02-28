HTC VIVERSE lance un programme partenaire pour aider les créateurs à monétiser leurs contenus

VIVERSE, la plateforme de contenu web de HTC, lance son Programme Partenaire. Avec cette annonce, la marque veut attirer davantage de créateurs sur son écosystème. L’idée est simple. VIVERSE propose un modèle de rémunération fondé sur l’engagement réel, et non sur une logique publicitaire classique. La plateforme vise un public large, qui va du développeur de jeux au créateur vidéo, en passant par les artistes numériques. HTC veut ainsi mettre en avant une solution plus ouverte, plus souple, et surtout plus transparente. De quoi donner une vraie alternative à certains créateurs qui cherchent de nouveaux canaux de diffusion.

Une rémunération basée sur l’engagement, pas sur la publicité classique

Dans le détail, VIVERSE base la rémunération sur deux critères principaux : les vues uniques et le temps d’engagement. La plateforme compte une vue dès qu’un utilisateur regarde, joue ou interagit avec un contenu pendant au moins 30 secondes. Le créateur cumule ensuite ses gains au fil des interactions. VIVERSE annonce aussi un seuil de paiement fixé à 50 dollars. La promesse est donc claire sur le papier. La plateforme veut proposer un système plus lisible, où la qualité de l’attention compte davantage que la simple exposition. En somme, HTC cherche ici à séduire des créateurs qui veulent monétiser leur travail sans dépendre uniquement d’un modèle publicitaire parfois opaque.

VIVERSE insiste aussi sur un point important : le programme ne demande pas d’exclusivité. Les créateurs peuvent donc publier leurs contenus sur VIVERSE tout en les gardant sur d’autres plateformes. HTC précise également que chaque auteur conserve la propriété intellectuelle de ses créations. La société ajoute qu’elle n’utilise pas ces contenus pour entraîner des outils d’intelligence artificielle ou de machine learning. Sur la partie diffusion, la plateforme mise sur la simplicité. Les utilisateurs peuvent ouvrir les contenus depuis un simple navigateur, via une URL. VIVERSE permet aussi d’intégrer ces expériences sur des sites tiers avec une iFrame. L’objectif est évident. Il s’agit de faciliter le partage, d’augmenter la portée, et donc de créer plus d’opportunités de revenus.

Une plateforme ouverte à plusieurs profils et à de nombreux formats

Avec ce Programme Partenaire, VIVERSE ne cible pas seulement un seul type de créateur. HTC cite aussi bien les développeurs de jeux que les créateurs vidéo, les développeurs d’applications web ou encore les artistes numériques. La plateforme met en avant la prise en charge de plusieurs formats web, sans imposer d’outil propriétaire ni de format fermé. Ce positionnement compte, car il évite aux créateurs de se retrouver bloqués dans un écosystème trop verrouillé. VIVERSE explique aussi que les profils approuvés pourront publier rapidement et commencer à monétiser leurs contenus sans exigence minimale d’abonnés. La plateforme ne demande pas non plus un niveau de performance préalable. Pour aider les créateurs à suivre leurs résultats, VIVERSE propose déjà des rapports en temps réel. Ceux-ci affichent notamment le nombre de spectateurs uniques et le temps d’engagement. HTC annonce enfin l’arrivée de fonctions d’analyse supplémentaires. La marque veut ainsi donner plus d’outils pour comprendre les performances et ajuster les contenus au fil du temps.