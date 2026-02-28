AI Calling : une avancée spectaculaire pour les appels vocaux

Le AI Calling transforme l’expérience des appels téléphoniques. L’arrivée de l’intelligence artificielle et de la 5G change notre manière de communiquer. Les appels ne servent plus seulement à parler. Ils deviennent désormais interactifs et intelligents. Ce mouvement, porté par Huawei, s’accélère partout dans le monde.

L’essor mondial du AI Calling et des services vocaux intelligents

Dans le monde entier, AI Calling connaît une croissance rapide. En Chine, plus de 80 millions d’utilisateurs profitent désormais des nouveaux services vocaux. Cela inclut des fonctions comme la consultation médicale ou l’achat de médicaments directement par appel. D’autres pays, comme le Koweït, l’Arabie saoudite ou la Thaïlande, suivent ce mouvement. Des opérateurs y déploient aussi des appels enrichis d’images ou de traductions en temps réel. Le téléphone devient un point d’accès à de nombreux services.

La solution Single Voice Core : unification de tous les réseaux

La coexistence de plusieurs réseaux pose des défis aux opérateurs. Pour y répondre, Huawei propose la solution Single Voice Core (SVC). Cette innovation permet d’unifier l’accès à tous les réseaux : 2G, 3G, 4G, 5G et lignes fixes. Ce système unique simplifie la gestion des infrastructures et réduit les coûts. Les opérateurs peuvent alors retirer les anciens équipements sans perturber le service. Les utilisateurs bénéficient d’une expérience fluide et de haute qualité, quel que soit leur type de téléphone.

Des appels vocaux enrichis grâce à l’intégration de l’IA

Grâce à l’intelligence artificielle, l’expérience d’appel évolue encore. L’annulation du bruit offre des conversations plus claires. Les nouveaux assistants d’appel, intégrés au réseau, proposent plusieurs fonctions avancées :

Réponse intelligente aux appels

aux appels Traduction en temps réel pendant les discussions

pendant les discussions Résumés d’appels générés automatiquement

De plus, ces assistants gèrent des tâches complexes directement durant l’appel, comme la prise de rendez-vous ou l’achat de produits. Cela ouvre la voie à une relation beaucoup plus interactive entre entreprises et clients.

En conclusion, AI Calling révolutionne notre manière de téléphoner. Huawei, avec ses solutions innovantes, place l’intelligence artificielle au service de la communication. La prochaine étape ? Offrir à chaque utilisateur, partout dans le monde, une expérience d’appel intelligente, fluide et riche en services. L’avenir des services vocaux est résolument tourné vers l’IA.

