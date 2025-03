Huawei dévoile une avancée majeure avec New Calling

Lors du MWC 2025 à Barcelone, Huawei a présenté des innovations révolutionnaires dans le domaine des services vocaux. Grâce à sa technologie New Calling, Huawei ouvre une nouvelle ère pour l’intelligence de service, marquée par une rapide transformation des réseaux.

Huawei révolutionne les services vocaux avec New Calling

New Calling est la nouvelle norme dans l’industrie des télécoms. Développée par Huawei, cette technologie intégrée à la 5G offre des services comme Visualized Voice Calling et Real-Time Translation. Avec ces innovations, les opérateurs peuvent proposer des expériences utilisateur enrichies. À ce jour, China Mobile a attiré 40 millions d’utilisateurs avec ces services en Chine seulement.

La série SVC4 : transformation des réseaux vocaux 5G

Avec sa série SVC4, Huawei réforme les réseaux vocaux pour la 5G. Le Single Voice Core, une solution unique au monde, fusionne les services 2G et 5G. Cette avancée permet aux opérateurs de moderniser leurs infrastructures. De plus, Single Voice Roaming et Single Voice Insight accroissent la qualité et la fiabilité des appels.

Expansion mondiale de New Calling et nouveautés 2025

L’expansion de New Calling est inévitable. De nombreux opérateurs en Europe, au Moyen-Orient, et en Asie-Pacifique adoptent cette technologie révolutionnaire. En 2025, grâce à une plus grande accessibilité, les utilisateurs profiteront des appels interactifs sans applications supplémentaires. L’agent d’appel intelligent de Huawei transformera les téléphones en portes d’entrée vers des services enrichis par l’IA.

En conclusion, le rôle de Huawei dans l’innovation des services vocaux est indéniable. Leur vision pour l’avenir des communications mobiles et l’introduction de New Calling montrent un potentiel de transformation globale. Les opérateurs mondiaux sont incités à suivre cette voie pour garantir un avenir prospère et innovant dans le secteur des télécoms.

