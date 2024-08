L’extraordinaire engouement technologique ne cesse de surprendre, notamment avec l’introduction de la nouvelle route entre Shenzhen et Zhongshan. Ce projet, vital pour l’essor économique régional, a bénéficié d’une innovation majeure fournie par Guozi Robotics dans le domaine de la maintenance intelligente des infrastructures.

Inauguration de la liaison Shenzhen-Zhongshan

Le 30 juin 2024, la liaison Shenzhen-Zhongshan a été officiellement inaugurée. Cette autoroute de huit voies, équipée de deux ponts et du plus long et large tunnel sous-marin du monde, réduit drastiquement le temps de trajet entre les deux mégapoles. Auparavant estimé à deux heures, il ne prend désormais que 30 minutes.

Guozi Robotics révolutionne la maintenance

Guozi Robotics, pionnier dans la robotique mobile, a développé une solution sur mesure pour l’entretien de cette infrastructure cruciale. Quatorze robots d’inspection intelligents et spécialisés ont été déployés, assurant ainsi une surveillance continue et efficace. Ces machines peuvent réagir rapidement en cas d’urgence et opérer à des vitesses pouvant atteindre 8 mètres par seconde.

Caractéristiques techniques des robots

Ces robots disposent de capacités avancées : détection de gaz, communication vocale et infrarouge haute résolution. Positionnés stratégiquement tous les 1,2 kilomètres, ils garantissent une couverture complète et une grande réactivité. Leur gestion est centralisée via une plateforme qui optimise leur déploiement et leur intervention en temps réel.

En conclusion, cette avancée remarquable dans la maintenance intelligente des infrastructures, incarnée par Guozi Robotics, marque un tournant décisif. Elle illustre parfaitement comment la robotique mobile peut transformer l’entretien des infrastructures en mégaprojets. Ce projet ne fait pas que réduire les temps de trajet ; il augmente également la sécurité et l’efficacité, préfigurant ce que pourraient être les infrastructures du futur.

