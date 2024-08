Star Wars Jedi : Survivor arrive sur PS4 et Xbox One en septembre

La société de jeux vidéo Electronic Arts (EA) a officiellement annoncé le mardi 6 août que Star Wars Jedi : Survivor est désormais disponible en précommande sur Xbox One et PS4. Le jeu sera lancé le mardi 17 septembre 2024.

Star Wars Jedi : Survivor débarque sur les anciennes consoles

Star Wars Jedi : Survivor a été lancé uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S en avril 2023. Néanmoins, le PDG d’EA, Andrew Wilson, a annoncé des portages sur PS4 et Xbox One. Les deux versions seront vendues au prix de 49.99 dollars, sur l’édition standard uniquement. Par ailleurs, le développeur Respawn Entertainment a déclaré que ces portages « comporteront une variété d’optimisations visant à maximiser les capacités matérielles des consoles ».

Pour rappel, Star Wars Jedi : Survivor se déroule cinq ans après les événements de Jedi : Fallen Orden de 2019. La suite se concentre sur Cal Kestis et ses amis lorsqu’ils échappent à l’Empire.

Une mise à jour PC est également prévue

Les précommandes sont désormais ouvertes et les premiers acheteurs pourront bénéficier de quelques bonus. Cela inclut notamment un nouvel ensemble de blasters ou des objets cosmétiques qui transformeront le protagoniste en quelqu’un qui ressemble à Obi Wan Kenobi.

La version PC bénéficie également d’une mise à jour pour résoudre les problèmes de performances. Selon EA, cette nouvelle mise à jour PC apportera « des améliorations aux performances techniques du jeu, aux commandes et plus encore ». Il y aurait également « diverses améliorations de la qualité de vie ».