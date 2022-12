App Store : le prix des applications et abonnements varie maintenant entre 0,29 et 10 000 dollars

Apple vient d’annoncer un gros changement concernant la grille tarifaire de l‘App Store. En effet, la plateforme regroupant toutes les applications et leurs abonnements pour iPhone, Mac ou encore Apple Watch profite désormais de 900 prix différents, allant maintenant de 0,29 dollar à 10 000 dollars. En d’autres termes, cela représente dix fois plus de tarifs qu’auparavant.

Plus de flexibilité arrive pour l’App Store. En effet, les développeurs peuvent maintenant profiter de plus de liberté autour de la tarification de leurs applications et abonnements. Cela n’est cependant pas fait de bon cœur par la firme à la pomme. En effet, l’entreprise répond purement et simplement à un accord à l’amiable d’une class action menée par des développeurs américains datant de l’année dernière.

Dans un communiqué, Apple souligne tout d’abord qu’elle offre la plus grande mise à niveau du côté de la tarification depuis le lancement de l’App Store. En résumé, l’entreprise annonce « 700 prix supplémentaires et de nouveaux outils de tarification qui faciliteront la fixation des prix par pays ou région de l’App Store, la gestion des modifications des taux de change, etc. ».

Nous apprenons ainsi que 900 prix sont désormais applicables pour les applications et abonnements sur l’App Store, soit presque 10 fois plus qu’auparavant. Dans les détails, les prix peuvent varier entre 0,29 dollar et 10 000 dollars. Les développeurs peuvent au passage proposer des paliers de prix plus précis : de 0,10 $ jusqu’à 9,99 $ ; de 0,50 $ jusqu’à 49,99 $ ; de 1 $ jusqu’à 199,99 $ ; de 5 $ jusqu’à 499,99 $ ; de 10 $ jusqu’à 499,99 $ ou encore de 100 $ jusqu’à 9 999,00 $. Concernant les 100 tarifs les plus élevés, ces derniers ne pourront être appliqués à des applications et abonnements uniquement suite au feu vert d’Apple.

Apple explique ensuite que la gestion des taxes de ventes locales et des taux de change est simplifiée. Pour cela, les développeurs avec des applications sur abonnement peuvent choisir un prix pour une des 175 boutiques Apple afin que la tarification soit ajustée automatiquement dans les 174 autres boutiques. Ils pourront tout de même continuer à fixer le prix manuellement dans chaque boutique s’ils le souhaitent.

En plus de cela, Apple souligne que les développeurs peuvent conserver un prix constant dans une boutique, et laisser fluctuer celui des autres. Exemple d’Apple : « un développeur de jeux japonais qui réalise la majeure partie de son activité avec des clients japonais peut fixer son prix pour la vitrine du Japon et faire en sorte que ses prix en dehors du pays soient mis à jour en fonction de l’évolution des taux de change et des taxes ».

La mise ne place de ces changements concernant l’App Store entrent en vigueur dès maintenant pour les applications avec des abonnements renouvelables automatiques. Pour celles qui ont des achats intégrés et qui ne sont pas des abonnements, ces nouvelles options tarifaires arriveront durant le printemps 2023.

