Uber Eats permet maintenant de partager l’addition entre amis

Les applications de livraison de repas (Uber Eats, Just Eat, Deliveroo…) sont aujourd’hui de plus en plus utilisées dans le monde. Alors que la pandémie de Covid-19 s’apaise, les gens se retrouvent de plus en plus amples afin de passer des moments ensemble. Bonne nouvelle, Uber Eats vient d’introduire une fonctionnalité bien utile pour éviter de faire peser le prix d’une commande d’un repas sur une personne : le partage de l’addition.

Partager le prix de la commande sur Uber Eats

Uber Eats compte faciliter la vie de ses utilisateurs en introduisant une fonction bien utile : le partage de la facture d’une commande entre amis. Ces commandes groupées sont d’ores et déjà disponibles sur l’application. Après avoir créé une commande groupée, l’utilisateur peut ainsi décider entre tout payer ou que les invités paient chacun leur part.

Autre point important à noter, il est possible de gérer les commandes groupées à venir sur Uber Eats. Cela permet notamment de définir une date limite pour que tout le monde soumette sa commande (entrées, plats, desserts et boissons) ; mais aussi d’effectuer un paiement automatique à la date limite ou effectuer l’achat manuellement. Bonne nouvelle pour vos amis les plus indécis, il est possible de définir des rappels automatiques afin de les pousser à choisir les produits de leur commande.

Le partage de l’addition dans Uber Eats n’est pas une première pour Uber. En effet, le service de VTC propose depuis 2013 de partager la facture lors d’un covoiturage. Avec l’introduction d’une fonctionnalité similaire sur Uber Eats, la société vient permettre de résoudre quelques besoins intéressants, comme par exemple le partage d’une commande dans un couple ou encore entre amis durant une soirée. Cela permet d’ailleurs à Uber Eats de profiter d’un nouvel avantage différenciant par rapport à ses concurrents.

