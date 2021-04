Le Uber Pass arrive en France pour encore plus de promotions

Uber vient d’annoncer un nouvel abonnement mensuel à l’occasion de sa grande conférence annuelle. Ce nouveau Pass Uber fait son apparition en France à la mi-mai. Il vous donnera accès à des réductions sur les services Uber et Uber Eats.

Des réductions et de nouvelles fonctionnalités

Ce Pass Uber a été initialement lancé aux Etats-Unis et regroupe de nombreux avantages qui se retrouvent dans le Pass Français.

Vous aurez droit à différents avantages comme 10% de réduction sur les trajets UberX, Acces et UberX VIP. Avec cela, 15% de réduction sur les trajets Comfort, Van, Berline et Green. Vous aurez accès aux frais de livraison gratuits sur les commandes Uber Etats de plus de 12 euros. Le tout accompagné d’un service support priorisé. Cet abonnement de 9,99 euros par mois est sans engagement.

Il existe également un abonnement Uber Eats à seulement 5,99 euros par mois pour profiter des frais de livraison gratuits sur Eats.

Il est bien de noter que le Pass n’inclut pas les services de location de trottinettes et de vélos électriques à la demande. Pourtant, ces services étaient présents au lancement de la formule aux Etats-Unis en 2019. À noter que cette activité a été revendue à Lime en 2020. Ne comptez pas non plus sur les avantages lors de la location de scooters électriques de Cityscoot pourtant accessible depuis l’application Uber.

Avec cette annonce, Uber a introduit une nouvelle option, Uber Reserve. Cette nouvelle fonctionnalité permet de réserver une course Berline ou Van à l’avance. Ce service vous coûtera 7 euros, en moyenne. La réservation Van est disponible à Paris et Nice. Et la réservation Berline est disponible à Lyon et Marseille.

Cette réservation peut se faire entre 30 jours à 2 heures à l’avance. Le tarif ne changera pas et vous aurez le choix du chauffeur, pourquoi pas votre chauffeur favori. Votre chauffeur Uber arrivera 15 minutes à l’avance et patientera 15 minutes de plus si vous êtes en retard.