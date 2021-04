Microsoft Edge : un mode de connexion plus sécurisé dès l’été 2021

Microsoft améliore la sécurité sur son navigateur Edge via une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour ajoute une option permettant d’activer par défaut la connexion HTTPS. Ce mode améliorera la sécurité des internautes.

Une connection automatique en HTTPS

Microsoft continue d’introduire de nouvelles fonctionnalités sur son navigateur Microsoft Edge. Déjà, en avril 2021, la firme a ajouté un nouveau mode Performance, pour une navigation plus rapide et moins gourmande en ressources.





Le constructeur américain a également déployé sur Android la dernière version du navigateur, un moyen d’offrir aux utilisateurs sur smartphone les mêmes fonctionnalités que sur PC. Mercredi 28 avril 2021, Microsoft vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité pour Edge pour l’été 2021.

C’est un changement qui ne sera pas remarqué par beaucoup d’internautes, mais qui va améliorer la sécurité des communications sur Internet. En effet, pour cet été, Microsoft prévoit la possibilité d’activer par défaut la connexion sécurisée (HTTPS) avec les sites web.

« À partir de la version 92 de Microsoft Edge, les utilisateurs auront la possibilité de faire passer les connexions de HTTP à HTTPS sur les domaines susceptibles de prendre en charge ce protocole plus sécurisé », lit-on dans la feuille de route partagée par Microsoft. Aujourd’hui, Microsoft Edge est disponible en version 90. La version 92 devrait sortir en juillet.

Microsoft Edge sera davantage sécurisé

HTTPS est un sigle qui signifie HyperText Transfer Protocol Secure. Lorsque cette liaison est active, un « https » apparaît au début de l’adresse web du site, accompagné d’un cadenas, de couleur verte ou grise. Ces marqueurs indiquent que la connexion entre l’internaute et le site est sûre. Le HTTPS s’est d’abord imposé pour consulter des sites sensibles, comme les banques ou un sites de e-commerce, avant de se généraliser. En effet, on compte aujourd’hui plus de 90% des sites proposant ce protocole sécurisé.

Le mode que souhaite déployer Microsoft dans Edge rappelle l’option HTTPS de Firefox, ajoutée en novembre dernier. De son côté, Google a fait le choix de forcer l’utilisation par défaut du HTTPS avec la version 90 de Chrome, sortie mi-avril. Si le site ne fournit aucun support pour ce protocole sécurisé, alors le navigateur bascule dans un mode non sûr (HTTP).

Source : Bleeping Computer

