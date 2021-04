Edge : le navigateur de Microsoft va profiter d’un mode performance

Sans grande surprise, Microsoft continue à peaufiner son navigateur Edge. Afin de séduire encore plus de monde, la firme de Redmond vient d’intégrer un mode performance afin de permettre une meilleure optimisation, que ce soit au niveau de la réactivité ou de l’autonomie.

Après être passé devant Firefox en un an, le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium continue son bout de chemin. Pour se démarquer, l’entreprise joue sur des fonctionnalités inédites depuis le début. Dernièrement, nous avons par exemple vu arriver un mode enfant pour adapter la navigation web aux plus jeunes. Désormais, l’entreprise s’attaque à un public plus large en apportant un mode améliorant grandement l’expérience utilisateur.

BANDEAU PUBLICITE

De meilleures performances sur Edge grâce à un mode dédié

À travers une nouvelle mise à jour proposée sur la version Canary de Edge (la build 91.0.856.0), nous avons eu l’occasion d’apercevoir l’arrivée d’un mode performance. Grâce à ce dernier, Microsoft permet à son navigateur de profiter de plusieurs améliorations techniques lui permettant d’être plus rapide et réactif, mais aussi d’économiser de la RAM, des ressources CPU et donc logiquement, de la batterie.

Pour l’instant, nous ne savons pas exactement comment le mode fonctionne. Cependant, Microsoft a précisé que le gain de performances va fortement être influencé par la façon dont vous utilisez le navigateur, soit vos habitudes de navigation. De ce fait, nous pourrions imaginer qu’Edge stocke quelque part des informations sur les pages visitées régulièrement afin de les charger aussi vite que la lumière.

Publicité

Pour l’instant, Microsoft a décidé de proposer la fonctionnalité qu’à une faible partie des utilisateurs. Si vous souhaitez tester la fonctionnalité en avant-première, il faudra l’activer à la main en faisant un clic droit sur le raccourci vers Edge Canary, Propriétés, insérer juste après le msedge.exe dans la partie cible –enable-features=msPerformanceModeToggle et cliquer sur Appliquer. Après cette manipulation, relancez votre navigateur et rendez-vous dans les Paramètres de Edge, Système et la section Optimiser les performances. Vous trouverez ici le mode performance. Il faudra simplement passer l’option Toujours désactivé en Toujours activé.