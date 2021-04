Edge : Microsoft déploie un mode enfant sur son navigateur

De plus en plus utilisé par les plus jeunes, internet est un lieu d’information et de divertissement pouvant facilement ne pas offrir du contenu adapté. Pour remédier à ce problème, Microsoft vient ainsi d’annoncer le déploiement d’un mode enfant pour son navigateur Edge.

Edge lance un mode pour protéger les enfants face aux dangers d’internet

Après avoir annoncé son mode enfant début février, Microsoft vient finalement de déployer la fonctionnalité sur Edge. Grâce à la mise à jour 90 de son navigateur web, l’entreprise offre l’opportunité aux familles de profiter de différents profils afin d’adapter l’expérience de navigation aux plus jeunes. Ainsi, il sera possible de choisir entre deux tranches d’âge : 5-8 ans et 9-12 ans.

Grâce au mode enfant, la firme de Redmond configure tout d’abord automatiquement le niveau de protection le plus élevé sur son navigateur Edge. De ce fait, une grande partie des trackers sont désactivés afin de garantir une confidentialité maximale, mais aussi éviter le ciblage publicitaire. Deuxième point intéressant à prendre en compte : l’activation du module SafeSearch de Bing. Ce dernier a pour objectif de bloquer les contenus inappropriés aux publics les plus jeunes lorsque le moteur de recherche est utilisé. Cela prend ainsi en compte les médias textes, photos et vidéos.

Pour ajouter encore plus de sécurité sur les sites consultés, Edge limite par défaut l’accès à 70 sites web populaires, mais inadaptés aux plus jeunes. Cette liste pourra être modifiée par les parents afin d’ajouter ou enlever certaines pages internet. Afin de permettre aux enfants d’adapter ce nouvel environnement à leur personnalité, ces derniers pourront modifier l’interface à leur guise avec plusieurs thèmes différents ou encore un mode sombre.

Le mode enfant est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis sur la version MacOS et Windows de Edge. Microsoft n’a pour le moment pas annoncer un déploiement de la fonctionnalité sur le territoire français. Il faudra donc se contenter du bon vieux système de contrôle parental proposé par Windows 10.