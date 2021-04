Facebook et Instagram vont bientôt permettre de planifier des stories

L’outil Business Suite de Facebook va prochainement s’acquitter de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus intéressantes, nous remarquons notamment la mise en place d’une fonctionnalité permettant de planifier la publication des stories.

Durant le mois de septembre 2020, Facebook déployait un nouvel outil à destination des entreprises : Business Suite. À travers cette nouvelle solution, le réseau social permettait à ces entités de plus facilement gérer les pages et profils des applications Facebook, Messenger et Instagram. Aujourd’hui, la plateforme étend ses usages afin de permettre aux utilisateurs de programmer des stories.

Après avoir annoncé une fonctionnalité permettant d’enregistrer directement en brouillon des stories, Facebook a décidé d’introduire la planification des stories dans son outil Business Suite. Ainsi, lorsque les utilisateurs arriveront à l’étape permettant de partager leur Story, ils pourront sélectionner l’option Programmer (tout comme pour les publications classiques).

Si vous souhaitez finalement dé-planifier ou éditer une publication de stories, il suffira d’aller dans la section Publications et Stories, sélectionner le contenu à éditer et cliquer sur le bouton Editer une publication.

D’autres nouveautés pour plus d’interactions avec les utilisateurs

Prochainement, Business Suite viendra aussi accueillir d’autres fonctionnalités fortement utiles. Facebook souligne en effet l’arrivée d’une fonctionnalité permettant la création et la gestion d’albums, mais aussi la possibilité de sauvegarder en brouillon des publications. Une fonctionnalité fortement utile pour les personnes ayant souvent des idées de posts.

L’entreprise a aussi annoncé ce 15 avril de nouvelles façons de connecter entreprises et utilisateurs à travers un communiqué. Nous apprenons ainsi l’arrivée d’une option découverte permettant de recommander des pages en fonction des habitudes des utilisateurs ; un feed entreprise séparé de celui du compte personnel ; pour finir, la fonction Call Now permettra quant à elle de mettre en contact par téléphone entreprise et client en un clic grâce à un bouton situé sur les posts sponsorisés.