Apple pourrait abandonner les boutons physiques sur les iPhone

Alors que de nombreuses rumeurs tournent autour des futurs iPhone, Apple vient de déposer une nouvelle demande de brevet aux États-Unis. En effet, Apple développe une technologie de boutons invisibles pour ses futurs produits, dont les iPhone. Ces boutons seraient en effet remplacés par des emplacements rétroéclairés.

Un brevet suggère la disparition des boutons des iPhone

Fin décembre 2020, Apple a déposé un brevet décrivant un “bouton ou curseur qui disparaît” auprès du Bureau américain des brevets et des marques de commerce, selon Apple Insider. Concrètement, la firme de Cupertino veut que les touches physiques de ses futurs produits soient invisibles.

BANDEAU PUBLICITE

Pour repérer l’emplacement d’une touche physique, Apple utiliserait une cavité rétroéclairée. Les Mac mini, par exemple, proposent ce genre de boutons. La touche serait uniquement visible lorsque l’appareil est allumé. Pour rester en harmonie avec le design de l’appareil, la touche serait conçue avec le même métal que le reste de la structure. Quant au bouton permettant de couper le son, il pourrait être remplacé par un slider tactile. “La touche semble invisible parce qu’elle est faite du même matériau que le boîtier dans lequel elle est contenue. Des trous rétroéclairés invisibles peuvent rendre la touche sélectivement visible ou invisible pour l’utilisateur” détaille Apple.

De plus, Apple rappelle que “L’iPhone dispose d’un écran tactile plat qui présente un design frappant et transparent, tandis que le téléphone mobile traditionnel présente un éventail encombré de touches et de boutons” en évoquant le passage du clavier physique et au clavier logiciel des smartphones modernes. “Des touches de contrôle visibles peuvent nuire à l’esthétique du dispositif en interrompant la continuité du boîtier” estime le brevet.

Publicité

Une technologie étendue à tous les produits de la marque ?

La marque prend notamment l’exemple de ses futurs iPhone. Cependant, cette technologie semble destinée à une large gamme de terminaux, dont les MacBook, iPad ou encore des enceintes connectées.

Rappelons tout de même qu’il ne s’agit que d’un dépôt de brevet, ce qui signifie qu’il y a de grandes chances pour que le concept ne voie jamais le jour. Mais dans l’optique d’un iPhone sans aucun port, la disparition des boutons physiques s’accorde avec cette logique. En effet, Apple a déjà commencé en introduisant Magsafe pour remplacer, à terme, le port de charge.

Et vous, que pensez-vous de ce concept ? La disparition des boutons vous gênerait-elle ? Dites-nous tout dans les commentaires ?

Vous souhaitez être au courant des dernières rumeurs d’Apple ? Découvrez l’iPhone 14 : pas de version mini, capteur photo 48 Mp et vidéo 8K !