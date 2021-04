Amazon Game Studios abandonne son MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux

Rien se semble aller chez Amazon Game Studios. Après l’énième retard de New World et l’annulation de Crucible, c’est à présent l’adaptation en MMO du Seigneur des Anneaux qui rejoint la liste des projets annulés.

Un autre coup dur pour Amazon Game Studios

Annoncé en 2019, le nouveau MMORPG basé sur la licence du Seigneur des Anneaux était co-développé par Leyou Technologies et Amazon Game Studios devait sortir en 2022. Depuis, Leyou Technologies a été racheté par le géant chinois Tencent. et un porte-parole d’Amazon a indiqué « ne pas avoir pu trouver un commun accord permettant la continuation de ce projet » suite au changement de propriétaire du développeur. Après deux ans de travail, l’équipe assignée au MMO Le Seigneur des Anneaux va désormais se consacrer à d’autres jeux en préparation, a-t-il précisé.

BANDEAU PUBLICITE

L’équipe de développement chez Amazon Game Studios se déclare déçue de ne pas pouvoir terminer leur travail sur le jeu. Voici donc un autre coup dur pour Amazon Game Studios, créé en 2014. En effet, ce jeu s’ajoute parmi les projets annulés d’Amazon Game Studios, comme Breakaway et Crucible. Amazon a toujours un MMORPG en préparation nommé New World, bien que le projet a connu plusieurs retards et qu’il est à présent prévu pour août 2021.

Les fans de l’oeuvre de Tolkien resteront sur The Lord of The Rings Online, ou patientront pour The Lord of the Rings : Gollum à venir en 2022.

Publicité

Amazon espère se rattraper avec sa série Le Seigneur des Anneaux

Les fans du Seigneur des Anneaux pourront néanmoins se consoler avec la série télévisée inspirée de la franchise. Pour ce projet, le budget est immense : il dépasse celui de la trilogie complète de Peter Jackson. La première saison devrait coûter à elle seule 465 millions de dollars. Un chiffre qui devrait encore exploser, puisqu’Amazon ambitionne déjà de réaliser au moins cinq saisons. Le show racontera des événements se déroulant également avant le premier film. On n’en sait pour l’instant pas plus sur l’intrigue, mais Amazon a déjà dévoilé une grande partie du casting. La série devrait sortir sur Amazon Prime Video au courant de l’année 2021.

Encore un peu de temps ? Découvrez New World – Un jeu fantastique fait par Amazon Game Studios !