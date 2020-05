New World – Un jeu fantastique fait par Amazon Game Studio

New World est un jeu qui vous projette dans un open world du 17e siècle sur l’île d’Aeternum. Celui-ci promet une grande exploration à travers une nature sauvage et hantée. Le mal est partout dans cette île avec des guerriers d’un autre temps, des condamnés ou même des créatures mythologiques. Vous serez alors dans l’obligation de vous battre dans de bonnes sessions de corps à corps ou même dans des affrontements à distance.

Vous l’aurez compris, l’île d’Aeternum est un champ de bataille qui ne réclame que du sang. Vos obligations seront simples, combattre des Altérés à cause d’une invasion. Néanmoins, vous devrez être attentif et défendre votre bastion pour éviter les guerres provenant d’autres joueurs. C’est pour ça que la coopération est importante, plus vous avez d’allier et plus vous aurez des chances de gagner. La sociabilité est essentielle dans le jeu afin de mener à bien vos objectifs. D’ailleurs, une grosse mécanique sociale est mise en avant dans New World.

Pillage et alliance, maitres mots dans New World

Le but du jeu n’est pas de fait que de guerre ou de pillage. Vous devrez également combattre la nature ou explorer l’île. Vous pourrez ainsi récupérer tout ce qu’elle vous offre afin d’améliorer votre personnage, forteresse ou même vos armes. New World sera disponible en anglais, français, espagnol, allemand, polonais, italien et portugais. Le jeu doit sortir le 25 août 2020 sur Steam et Amazon. Il coutera 39,99 euros dans sa version classique et 49,99 euros dans sa version Deluxe. Si vous précommandez le jeu avant sa sortie, vous bénéficierez de l’accès à la bêta fermée en juillet. Par la suite, vous pourrez avoir l’amulette d’Isabella, l’émotte check ainsi qu’un lot d’armoiries de guildes. Pour terminer, vous aurez accès au titre « Première Expédition ».

L’édition Deluxe quant à elle vous procurera l’apparence du bucheron ainsi que sa hachette. Ensuite, vous aurez un animal de compagnie Mastiff. Vous aurez en plus de l’émotte check, le jeu de la pierre, feuille et ciseaux. Pour finir un artbook en version numérique du jeu. Vous pouvez précommander la version standard par la voie de Steam ou Amazon. La version Deluxe est également précommandable en passant par Steam et Amazon. Nous vous tiendrons informé des futures actualités de New World. Nous avons hâte de fouler l’île d’Aeternum en votre compagnie.

Configuration minimale

Processeur : Intel Core i5-2400/AMD Opteron 3365 ou supérieur

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670 2 Go/AMD Radeon R 9 280 ou supérieure

Mémoire : 8 Go de mémoire vive

Stockage : 35 Go HDD 7,200 tours/min

DirectX 12

Configuration recommandée