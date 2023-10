Grande nouvelle pour les amateurs de culture et de technologie ! Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, postule pour accueillir la prestigieuse Exposition universelle 2030. Au centre du projet Busan WORLD EXPO 2030 : l’ambition de transformer notre monde et de naviguer vers un avenir meilleur.

Busan et ses 185 jours d’exposition

Avec un budget conséquent de 5,7 milliards de dollars et près de 34,8 millions de visiteurs attendus, Busan promet une exposition inclusive et porteuse de changements du 1er mai au 31 octobre 2030.

Le comité de candidature de l’exposition, composé notamment du maire de Busan, Park Heong-joon, du Premier Ministre de la République de Corée, Han Duck-soo, et du président du groupe SK, Chey Tae-won, apparait déterminé à faire de cet événement un tournant global.

Transformer notre monde, Naviguer vers un avenir meilleur

Le thème de l’exposition universelle 2030, « Transformer Notre Monde, Naviguer Vers un Avenir Meilleur », témoigne du reflet du parcours exceptionnel du pays organisateur, la Corée du Sud. Ayant réussi à évoluer d’un pays en développement à une des plus importantes économies mondiales, la Corée aspirerait à être un acteur clé pour un futur responsable et durable.

Être l’hôte de cette Exposition universelle serait une étape cruciale pour sa stratégie d’engagement en faveur du développement durable. Busan aurait alors l’opportunité unique de faire un point sur les avancées en matière d’environnement et de renforcer l’effort collectif pour un futur plus durable.

L’inclusivité au cœur de l’événement Busan WORLD EXPO 2030

Plus qu’un simple événement culturel, l’Exposition universelle 2030 se veut la plus inclusive et transformatrice jamais organisée. Busan promet d’accueillir une grande diversité de nations en mettant à disposition un budget supplémentaire de 520 millions de dollars. Une somme destinée à soutenir financièrement la construction de pavillons et à mettre en place du mécénat de compétences.

Au programme : une exposition neutre en carbone, une mise en avant des nouvelles technologies et une valorisation des données et de la culture.

La candidature Busan WORLD EXPO 2030 illustre l’enthousiasme et le sérieux de la Corée pour assurer la tenue de l’Exposition universelle 2030. Pour découvrir davantage sur ce projet ambitieux, rendez-vous sur le site officiel. N’oubliez pas de partager vos impressions et vos attentes pour cette expo d’un autre genre !