Le Bitcoin – BTC, qu’est-ce que c’est ?

On entend de plus en plus parler du Bitcoin, depuis quelques années. Cette monnaie virtuelle reste pourtant peu connue. De quoi s’agit-il ? Qui est le créateur de cette crypto-monnaie? À quoi sert-il ? Peut-on payer en Bitcoin ? Comment en fait-on l’achat ? Comment investir dans du Bitcoin ? Est-il facile de miner les BTC ?

Le Bitcoin, une cryptomonnaie très en vogue

Le Bitcoin désigne une monnaie immatérielle qui permet aux détenteurs d’acquérir des biens et des services dans la vie réelle ou sur Internet. Contrairement aux monnaies classiques, le Bitcoin est une devise virtuelle sans banque centrale ni institution financière ou organisme central pour le réguler. Il se repose plutôt sur un vaste réseau sur internet de gré-à-gré. On peut le caricaturer comme le fruit du mariage entre le réseau P2P le concept de monnaie et les techniques de cryptographie. Il est l’œuvre de Satoshi Nakamoto, un génie qui garde secrète son identité. Le Bitcoin fait émerger un système financier de type nouveau. Ce système monétaire alternatif est libre et complètement décentralisé. La blockchain est la technologie sous-jacente du BTC. C’est un système de chaîne de blocs.

BANDEAU PUBLICITE

Le fonctionnement de la chaîne de blocs

La blockchain consiste non seulement à stocker mais aussi à transmettre des données de façon sécurisée, inviolable et transparente. Chacune des transactions correspond à un bloc. Il vient s’ajouter à d’autres blocs pour former une chaîne sans cesse croissante. Elle garde la trace de l’ensemble des transactions effectuées. La chaîne de blocs fonctionne grâce au réseau de nœuds informatiques. Chaque ordinateur ou périphérique se connectant à l’interface Bitcoin est considéré comme étant un nœud. La communication entre les nœuds se fait sur la base des informations concernant les transactions et les blocs.

Le minage des Bitcoins

Les Bitcoins sont minés grâce à un algorithme prédéfini. Ils sont en lot de 25 unités, et récompensent les efforts de calcul visant à dénicher la solution au problème mathématique aléatoire. Ce sont les mineurs qui fabriquent les Bitcoins. Le but de l’algorithme est de garantir une progression lente du stock de Bitcoins. La récompense est diminuée tous les quatre ans. En effet, la récompense est passée à 12,5 unités en 2007 puis à 6,25 unités en 2020. De plus, le niveau de difficulté au niveau des problèmes mathématiques à résoudre est en hausse au fil du temps. Le but est d’espacer considérablement les récompenses.

Publicité

Pour miner les Bitcoins, il faut du temps et des ressources telles que la puissance de calcul, du bon matériel informatique et des développeurs. L’algorithme utilisé confère à cette monnaie virtuelle une immunité réelle contre l’inflation. L’algorithme est façonné de sorte que le Bitcoin reste une denrée très rare. Cette rareté du Bitcoin lui confère plus de valeur. Il faut noter qu’il est très utile comme moyen de paiement dans le monde. Pour acheter du Bitcoin, nous vous conseillons soit Binance juste ici qui est très accessible, ou Kraken qui est plus pour les connaisseurs