Comment miner des cryptomonnaies sur son ordinateur ?

Le minage cryptomonnaie désigne un secteur à part entière de l’univers des cryptos. En réalité, toutes les cryptomonnaies ne se minent point. Il faut déterminer au préalable celles qui se minent. C’est une activité qui au fil des années est devenue très concurrentielle. Des calculs complexes préalables sont nécessaires pour prévoir avec certitude la rentabilité.

La particularité du minage

Les cryptomonnaies constituent des systèmes décentralisés de paiement à l’origine. Aucune banque centrale ou acteur unique ne décide de leur émission. Le minage est une activité très concurrentielle. Il consiste à enregistrer des transactions grâce à un matériel informatique tel que l’ordinateur sur une blockchain. Le but visé est de rendre ces monnaies immuables. Ceux qui s’y adonnent selon le protocole de la monnaie obtiennent une rémunération. Une véritable compétition est alors ouverte entre mineurs. On ne réussit à graver un nouveau bloc de transactions dans la blockchain qu’en résolvant un problème cryptographique après des calculs assez complexes. Le premier ordinateur qui trouve la solution au problème posé valide les transactions. Il reçoit ainsi la récompense. Parfois, il est procédé à un partage du gain entre tous les ordinateurs ayant été mis à contribution.

Pour miner avec un ordinateur, il faut installer un logiciel adéquat. Il se sert du processeur, de la carte graphique, ou parfois des deux pour résoudre les problèmes cryptographiques. Avec un ordinateur puissant, on a une forte capacité de minage car la probabilité de trouver la solution est plus élevée. Le calcul de la rentabilité est souvent complexe. Pour y arriver, il faut tenir compte du prix de l’électricité, du coût d’achat du matériel, du cours de la cryptomonnaie minée, et du temps exigé pour la mise en place de tout l’ensemble.

Kryptex pour miner plus vite sur l’ordinateur

Kryptex est classé parmi les meilleurs sites de minage de cryptomonnaie. Il ne s’agit point d’un Ponzi qui exige un investissement au préalable. Ce site propose plutôt d’installer un logiciel sur un PC Windows pour miner la cryptomonnaie. On obtient une rémunération en euro ou en Bitcoin suivant son choix. A chaque retrait, il faut compter comme taxe 0.0001 BTC. Une carte GPU Nvidia GTX 1070 produit environ 0.02 BTC ou 39 euros par mois. Le rendement dépend bien entendu du prix actuel du bitcoin qui peut varier énormément sur le long terme. Le seuil de paiement est 0.0002 BTC.

Kryptex (accédez au site juste ici) compte entre presque 100 000 membres qui s’expriment en anglais, en espagnol, en Français, en russe ou en chinois. Le site utilise sa propre technologie et possède une version en Français. Les solutions de paiement proposées aux utilisateurs sont les cadeaux, le virement bancaire ou le Cryptocurrency Wallet. Vous pouvez également parrainer vos amis et gagner quelques pourcents de leurs gains, un revenu en plus !

Il existe d’autres solutions pour miner avec des logiciels plus complexes et en liant ses calculs avec une mining pool. Et si vous ne souhaitez pas miner, vous pouvez toujours investir en bitcoin !