Xiaomi part à la conquête de l’iPad Pro avec la tablette Mi Pad 5 Pro

Le printemps est là et Xiaomi a envoyé la sauce en présentant beaucoup de produits le 29 mars dernier. Cependant, l’entreprise chinoise ne s’arrête jamais. Deux nouvelles tablettes devraient en effet voir le jour très prochainement : la Mi Pad 5 et 5 Pro. Objectif : concurrencer Apple et son iPad Pro.

Crédit photo : MJDILI

La semaine dernière, Xiaomi faisait le show à travers son évènement Mega Launch. Nous avons ainsi pu découvrir de nouveaux smartphones pour la gamme Mi 11 ; le Mi Mix Fold, premier smartphone pliable de la marque ; le bracelet connecté Mi Band 6, un socle de recharge faisant penser au feu AirPower d’Appel ou encore le Mi Smart Projector 2 Pro. Et comme si cela n’était pas assez, l’entreprise a confirmé son arrivée sur le marché des voitures électriques… Mais ce n’est pas fini ! La firme chinoise va revenir sur le devant de la scène avec de nouvelles tablettes.

BANDEAU PUBLICITE

La Xiaomi Mi Pad 5 Pro se prépare à concurrencer l’iPad Pro

Selon le très réputé informateur Digital Chat Station, Xiaomi serait de retour sur le marché des tablettes. Après 3 ans dans le silence pour sa gamme Mi Pad, le constructeur aurait prévu un retour en force très prochainement. Ainsi, les Mi Pad 5 et Mi Pad 5 Pro feraient leur arrivée avec comme objectif de concurrencer les iPad et iPad Pro d’Apple.

D’après le leaker, la version standard de la tablette embarquerait un processeur Dimensity 1200 pendant que la déclinaison Pro s’armerait d’un Snapdragon 870. De son côté, le média MyDrivers souligne que la Mi Pad 5 Pro profiterait d’un écran LCD 2K de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (120 Hz pour l’autre modèle) ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Les appareils devraient aussi profiter du mode PC portable, d’un capteur de 20 et 13 Mpx, d’une épaisseur de 8 mm ainsi que d’un poids d’environ 500 grammes. Digital Chat Station affirme que les deux tablettes devraient arriver durant le mois prochain.

Publicité