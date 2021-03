Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro : un vidéoprojecteur Full HD HDR sous Android TV

Xiaomi renforce son processus de diversification d’activités en dévoilant un nouveau projecteur compact affichant des indices techniques plus qu’intéressantes. Il s’agit de la seconde itération du célèbre Mi Smart Projector du constructeur chinois, baptisé Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Cette nouvelle version, plus complète, fonctionne est compatible avec Android TV, Chromecast… et intègre des caractéristiques telles que : Full HD, HDR 10….

Le nouveau Mi Smart Projector Pro de Xiaomi

Mi Smart Projector 2 Pro est le nom que Xiaomi a donné à son second modèle de vidéoprojecteur. Le nouvel appareil de projection vidéo affiche les dimensions 215 x 201 x 143 mm et un poids de 3,7 kg. Il se présente sous une plus petite taille et une forme plus compacte que celles de son prédécesseur. De ce fait il se révèle plus que portable et même transportable dans une simple sacoche pour servir n’importe où. Équipé d’une puce DMD 0,47″, le projecteur 2 Pro de la firme chinoise offre des images en HD grâce à une lampe LED ayant 1 300 lumens comme puissance. L’évolution lumineuse, par rapport au modèle précédent, est donc visible et se confirme avec la prise en charge du HDR10. En ce qui concerne l’agrandissement de l’image (le zoom), il est réglable par focus électrique déterminé automatiquement par la position de l’appareil et l’entendue de la pièce.

BANDEAU PUBLICITE

Un projecteur compatible à l’Android TV

On reprochait au Mi Smart Projector d’être incompatibilité avec des écrans et applications. Xiaomi corrige le tir avec la deuxième version du projecteur plus polyvalente. En effet, le Mi Smart Projector 2 Pro prend en charge une diversité d’applications populaires. Citons le DTS-HD et le Dolby Audio qui représentent des alternatives efficaces pour écouter de la musique via les deux haut-parleurs de 10 watts dont est doté l’appareil. Ensuite, l’Android TV, dans version 9.0, et le Chromecast qui peuvent servir pour projeter les images depuis les smartphones. Pour finir, on retrouve à l’arrière du vidéoprojecteur de nombreuses connectiques (ports HDMI, USB 2.0, AV, Ethernet, sorties audio jack et optique S/PDIF). Le prix du futur projecteur devrait être commercialisé à environ 1000 euros, mais la date de sortie officielle reste à confirmer.

Publicité