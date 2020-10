Que vaut le nouveau Chromecast avec Google TV mais sans Stadia ?

Publicité

Ce mercredi 30 septembre lors de la conférence de présentation du Pixel 5 Google a par la même occasion profiter de présenter le nouveau Chromecast TV. Ce qui nous amène donc à la 4ème itération de ce produit.

Nouveau Chromecast, quoi de neuf ?

Contrairement aux versions précédentes, le Google Chromecast n’aura pas pour obligation d’être commandé par son téléphone. Il peut être indépendant tel une box Android, on peut donc le comparer à la Mi Box 4S de Xiaomi, la Nvidia Shield ou encore l’Apple TV 4K.

Pour se balader dans l’interface une nouvelle télécommande fait son apparition. Elle paraît être minimaliste et embarque des touches d’accès rapide à Netflix, Youtube et à Google Assistants. Quant à son fonctionnement, il suffira de brancher le boîtier sur un port HDMI et de l’alimenter par le port USB-C.

Malgré tout, une application ne figure toujours pas dans le catalogue : Stadia Connect. Il est donc légitime de se demander pourquoi un appareil Google n’embarque pas les derniers services de la même firme?

Le nouveauu Chromecast sera compatible 4K, Dolby Vision, HDR10+ Dolby Atmos et DTS:X. Il sera commercialisé début 2021 pour un prix de 69.99€.À retrouver sur le site de Google.