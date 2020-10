Xiaomi Mi 10T Series : De belles améliorations et un prix choc

Publicité

Juste derrière Apple, la 3ème marque mondiale et seconde marque en France (sur le second trimestre 2020), Xiaomi impressionne. C’est avec une nouvelle gamme de smartphones que la marque revient au devant de la scène. Une nouvelle gamme… ou plutôt une amélioration ! Nous connaissions déjà la gamme des Mi 10, de belles machines, maintenant aux suivants.

Xiaomi Mi 10T Series, l’évolution au prix toujours aussi agressif

Près de huit mois après la sortie des Mi 10, Xiaomi sort le Mi 10T, Mi 10T Pro et Mi 10T Lite. Ces nouveaux smartphones promettent un écran 144Hz (pour le 10T et le 10T Pro) ainsi qu’une grande autonomie et de belles performances photo. Tout ceci pour un prix sous la barre des 600€, elle est pas belle la vie ?

Les quatre principaux arguments mis en avant pour le Mi 10T et Mi 10T Pro sont donc la fluidité de l’écran, la qualité de la photo et des objectifs ainsi que la batterie et le prix.

Pour ce qui concerne le visuel, le Mi 10T est similaire au 10T Pro. On retrouve un écran poinçonné d’un trou dans le coin supérieur gauche pour la caméra selfie. A l’arrière on retrouvera un triple module photo, et la même dalle en verre pour les deux modèles. Précisons que l’avant comme l’arrière ainsi que le capteur photo sont en Gorilla Glass 5, pas de manquement à un endroit. Le lecteur d’empreinte se retrouve sur le bouton de déverrouillage, sur le côté droit.

Les deux smartphones pèsent le poids impressionnant de 210 grammes. Tous deux disponibles en 3 couleurs, ce qui les différencie se trouve à l’intérieur, commençons par l’écran.

Un écran LCD 144Hz, adaptatif !

L’écran n’est pas la chose qui différencie les deux modèles, pas encore ! On retrouve donc dans les deux une dalle IPS LCD Full HD+, au format 20:9. Cette dalle de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement *allant jusqu’à* 144 Hz. Ce taux de rafraîchissement est donc adaptatif, pour économiser la batterie et ne pas être constamment en 144 Hz. Le minimum est donc de 30 Hz, mais la dalle s’adaptera selon le contenu consulté, allant à 60 Hz pour le contenu vidéo, 144 pour les jeux vidéos, etc.

Pour ce qui est du processeur, le Snadragon 865 intègre les deux smartphones Xiaomi ainsi que 8 Go de RAM LPDDR5 pour le 10T Pro tandis que le 10T n’aura « que » 6 Go de RAM.

Le capteur quant à lui intègre plusieurs fonctionnalités, un capteur principal 108 mpx, un ultra grand angle ainsi qu’un objectif macro. La photo en elle même a 6 modes longue exposition, pour changer entre les styles. L’objectif principal dispose aussi d’une stabilisation, pour filmer jusqu’en 8K, et des deux côtés en même temps.

Il serait intéressant d’ajouter que la batterie de 5000 mAh dispose d’une charge rapide, et qu’avec chaque smartphone est fourni le chargeur 33W ! Ce qui était reproché à bien des smartphones charge rapide. Pour finir toute la gamme est compatible 5G.

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 10T et Mi 10T Pro

Les deux smartphones sont disponibles dès le 26 octobre, chez les revendeurs mais aussi chez les partenaires opérateurs Bouygues, Orange, SFR ainsi que les retailers habituels.

Le Xiaomi Mi 10T Pro sortira au tarif conseillé de 599,90€ pour le modèle 256 Go et 569,90€ pour le modèle 128 Go. Le Xiaomi Mi 10T quant à lui sera disponible au tarif de 499,90€ pour le modèle annoncé de 128 Go.

