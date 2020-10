Le Roi Lion : Barry Jenkins va réaliser une suite au film

Publicité

Le site Deadline a dévoilé le 29 septembre dernier qu’une suite au Roi Lion est en train d’être mise en chantier. Le réalisateur pressenti pour ce projet est nul autre que Barry Jenkins (Moonlight, Si Beale Street pouvait parler).

Nous savons que ce projet de suite reprendra l’aspect photo-réaliste exploitée par le remake de 2019 par Jon Favreau (Iron Man, le remake du Livre de la Jungle) de ce classique d’animation de Disney sorti en 1994.

Jeff Nathanson, scénariste du remake de Jon Favreau, a terminé d’écrire un premier jet du scénario. Selon Deadline, ce scénario pourrait continuer à explorer les personnages emblématiques du Roi Lion et notamment le personnage de Mufasa, dont on devrait découvrir le passé. Si rien n’est encore sûr, il est bien possible que le film évoque sa rivalité entre lui et son frère, Scar.

Barry Jenkins affirme dans un communiqué être très fier de cette collaboration avec Disney, qui plus est sur un film avec lequel il a grandi. La traduction a légèrement modifié le texte original pour plus de clarté :

J’ai grandi avec ces personnages alors que j’aidais ma sœur à élever deux jeunes garçons, durant les années 1990. Avoir l’opportunité de travailler avec Disney afin de développer cette magnifique histoire d’amitié, d’amour et d’héritage tout en me permettant de poursuivre mon travail de faire la chronique de la vie et des âmes de la diaspora africaine est un rêve devenu réalité. Barry Jenkins, Deadline

