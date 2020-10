Kajillionaire, Mon Cousin… que voir au cinéma ce week-end ?

Publicité

Nous sommes vendredi et comme à chaque fois en ce jour, nous vous proposons une sélection de quatre films sortis cette semaine. Si vous voulez organiser une sortie en solo, entre amis et en famille, n’hésitez pas à prendre quelques notes !

Voici les sorties de la semaine du 30 septembre (vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière) :

Kajillionaire – une remise en question d’une tradition familiale incorrecte

Genre : comédie dramatique

Pendant 26 ans, Theresa et Robert ont initié leur fille unique Old Dolio à l’art du vol et de l’escroquerie. Et au cours d’un nouveau cambriolage, ils décident d’intégrer dans leur équipe une nouvelle venue, Melanie, jolie et ingénue. Cette dernière va bouleverser le quotidien de Old Dolio…

Avec : Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Gina Rodriguez…

À cœur battant – loin des yeux, mais je tente de te garder dans mon cœur

Genre : drame, romance

Julie et Yuval forment un couple. Vivant à Paris, il doit faire face à une séparation soudaine et forcée. Yuval doit partir à Tel-Aviv tandis que Julie reste à Paris avec leur bébé. Ils continuent à se contacter par appels vidéos, mais malheureusement, la distance va mettre leur relation à rude épreuve…

Avec : Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky…

Mon Cousin – par le réalisateur de 99 Francs

Genre : comédie

Pierre est PDG d’entreprise. Il est sur le point de signer l’affaire du siècle, mais il doit d’abord obtenir la signature de son cousin Adrien, qui détient 50% de sa société. Cet homme doux, rêveur et maladroit va retarder la signature de ce contrat que convoite tant Pierre, avec qui il veut passer plus de temps…

Avec : Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot…

La femme qui s’est enfuie – un homme indiscret s’immisce dans des conversations entre femmes

Genre : drame

Gamhee, alors que son mari est parti en voyage, décide de rendre visite à trois anciennes amies. Et à trois reprises, un homme surgit de manière inattendue pour interrompre le fil de leurs conversations…

Avec : Kim Min-hee, Seo Young-hwa, Saebyuk Kim…

Bonne séance et à la semaine prochaine !

