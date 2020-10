Yamaha s’attaque aux True Wireless pour les fêtes !

Publicité

Le fabricant nippon d’instruments de musique YAMAHA présente ses nouveaux casques sans fil, avec de nouveaux True Wireless.

Nouveaux casques, nouvelle techno

Yamaha dévoile aujourd’hui une nouvelle série de casques sans fil répondant aux besoins des utilisateurs et de leur environnement sonore. La forme des oreilles et de la tête diffèrent selon les personnes. Ces nouveaux casques sont dotés de technologies uniques développées par Yamaha.

Yamaha – TW-E7A

Quatre nouveaux modèles composent la gamme, allant des nouveaux écouteurs True Wireless (3 modèles : TW-E7A, TW-E5A, TW-E3A) au

nouveau casque supra-auriculaire à réduction de bruit active (YH-E700A). Tous ces casques intègrent la nouvelle technologie exclusive Yamaha « Listening Care » qui optimise l’expérience d’écoute.

Yamaha – TW-E5A

L’entreprise nippone a également développée un égaliseur paramétrique intégré qui permet d’écouter avec la meilleure balance tonale à n’importe quel volume pour préserver l’ouïe. Pour la première fois, un casque va adapter l’écoute de la musique à la morphologie de l’utilisateur avec le Listening Optimizer. En développant la technologie Listening Care, Yamaha souhaite faire mieux que de la simple réduction de bruit. Yamaha a mis au point ce tout nouveau procédé de réduction de bruit pour se concentrer dans l’immersion de l’écoute.

Yamaha – TW-E3A

Technologie Listening Optimizer

La taille de notre tête et la forme de nos oreilles déterminent la façon dont chaque personne entend. Listening Optimizer de Yamaha utilise un microphone intra-auriculaire pour mesurer l’étanchéité et l’air qui passe dans les oreilles. La lecture du son est ainsi optimisée en temps réel pour corriger la différence entre la source et les conditions d’écoute réelles et obtenir un son personnalisé.

Technologie Listening Care

« Listening Care » permet ainsi de profiter d’une écoute qualitative à faible volume en ajustant les fréquences sonores sur tout le spectre. Cependant certains modèles disposent de fonctionnalités améliorées, qui analysent la musique et le bruit ambiant en temps réel pour obtenir automatiquement l’équilibre optimal au réglage de volume sélectionné par l’auditeur. Ainsi en s’adaptant à chaque personne et à son environnement, les nouveaux casques Yamaha retranscrivent la musique avec fidélité.

Nouveaux écouteurs True Wireless

Les nouveaux écouteurs True Wireless Yamaha TW-E dévoilent un design sobre et élégant et la certification IPX5. Les nouveaux écouteurs True Wireless haut de gamme TW-E7A présentent des fonctionnalités évoluées. Ils bénéficient du système de réduction de bruit active, de la fonction « Listening Care », ainsi que du mode de son ambiant et sont dotés du Bluetooth 5.0 avec support de l’aptX et du contrôle par boutons. Ils sont utilisables par temps de pluie ou encore pour les séances de sport intenses grâce à la certification IPX5. Leur boîtier de recharge est compatible avec la charge à induction (sans fil). Ils présentent des transducteurs dynamiques de 6,2 mm ainsi qu’une autonomie de 5 h en simple charge avec ANC activé. Le boîtier assure trois recharges supplémentaires.

Yamaha – TW-E7A

Les nouveaux écouteurs True Wireless TW-E5A présentent également les mêmes caractéristiques que les TW-E7 excepté la réduction de bruit active ainsi que la recharge sans fil du boîtier. Ils profitent d’une autonomie de 6h30, avec trois recharges supplémentaires proposées via le boîtier.

Yamaha – TW-E5A

Les nouveaux écouteurs True Wireless TW-E3A intègrent eux aussi le mode « Listening Care » avec une autonomie de 6 h. Les TW-E7A sont déclinés en blanc et noir et les TW-E5A et TW-E3A en quatre coloris : blanc, noir, rose poudré, bleu gris.

Nouveau casque supra-auriculaire Yamaha YH-E700A

Le casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit active YH-E700A est doté de la technologie Advanced ANC. L’advanced ANC va au-delà de la réduction de bruit active standard en intégrant en plus la nouvelle technologie exclusive Yamaha Advanced ANC. Contrairement à la suppression de bruit active classique, qui peut souvent « colorer » ou dégrader le son, Advanced ANC analyse et supprime le bruit de fond tout en conservant le signal musical initial.

Yamaha – YH-E700A – Noir

La technologie de suppression de bruit unique de Yamaha n’interfère jamais avec la source sonore originale, éliminant ainsi uniquement le bruit. Les microphones intra-auriculaires écoutent les signaux combinés de la musique et du bruit, séparant le traitement du signal du bruit de fond et de la musique. Il y parvient en isolant les deux l’un de l’autre dans un nouvel algorithme. Le signal collecté par le microphone interne analyse le bruit. Le casque supprime alors le bruit qui doit l’être.

Cela signifie qu’il n’y a pas de traitement inutile du signal musical, préservant la pureté de la musique. Le Yamaha YH-E700A bénéficie de 35 heures d’autonomie en mode ANC. Il procure un confort d’écoute grâce à son arceau réglable et ses oreillettes ajustables et pivotantes.

Yamaha – YH-E700A – Blanc

Le Yamaha YH-E700A intègre des transducteurs de 40 mm avec une réponse en fréquence de 8 Hz – 40 kHz. Il intègre également le Bluetooth 5.0 avec Qualcomm® aptX ™ Adaptive audio. Des commandes tactiles pour émettre et recevoir ses appels ainsi que pour piloter sa musique. Il est proposé en blanc ou noir et livré avec un étui de transport, un câble de chargement USB-C, un câble audio et un adaptateur d’avion.

Prix et disponibilité

Voici les prix et disponibilités suivant les appareils :

TWE3 – Prix public indicatif : 129 €TTC – Disponibilité : octobre 2020 – Amazon exclusivement

TWE5 – Prix public indicatif : 179 €TTC – Disponibilité : octobre 2020 – Amazon et Boulanger exclusivement

TWE7 – Prix public indicatif : 249 €TTC – Disponibilité : fin septembre/octobre 2020 – Amazon et Boulanger exclusivement



Casque supra-auriculaire sans fil à réduction de bruit YH-E700A

Prix public indicatif : 399 €TTC – Disponibilité : décembre 2020 – Amazon et Boulanger exclusivement

Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site de YAMAHA juste ici.