Google : Pixel 5, chromecast, que retenir de leurs dernières annonces ?

Hier soir, Google a annoncé de nombreuses nouveautés à venir sur le marché des smartphones et du numérique. En première ligne, Google a annoncé le Pixel 5 ainsi que le Pixel 4a, deux smartphones fonctionnant sur les derniers réseaux 5G.

Pixel 4a et Pixel 5 : Google se replace dans la guerre des prix

Jusqu’alors présents sur le marché des smartphones haut de gamme, Google a décidé de revoir sa ligne de conduite. En effet, le géant de la Silicon Valley a annoncé la sortie prochaine de deux nouveaux smartphones, le Pixel 4a et le Pixel 5. Compatibles 5G, ces terminaux s’attaquent au marché du milieu de gamme. Ainsi, Google a évoqué un prix de lancement de 499 euros pour le Pixel 4a, et un prix de 629 euros pour le Pixel 5. Avec ces prix un peu plus abordables que ses précédents smartphones, Google espère faire grossir sa part de marché : aujourd’hui, les terminaux de la firme d’Alphabet ne représentent que 0,5% du parc de smartphone dans le monde…

« La position de Google sur le marché américain était initialement limitée par des prix élevés et peu de partenariats avec des opérateurs télécoms. Google a rectifié ces problèmes et se concentre sur des options plus abordables« , explique le président du cabinet Techsponential, Avi Greengart.

Concernant les options, Google continue de mettre en avant les excellents capteurs photo et vidéo de ses smartphones. La marque américaine promet notamment que leurs deux prochains terminaux seront équipés d’un objectif ultra grand-angle et d’un zoom haute définition. À cela seront rajoutés un plan panoramique en vidéo, un mode nuit pour le portrait et un nouvel outil de retouche photo encore plus poussé.

Enfin, le Pixel 5 se veut plus respectueux de l’environnement. Conçu dans un boîtier à base de 100% d’aluminium recyclé, ce smartphone aura un impact carbone réduit.

Un Chromecast avec les Google TV

Pour les fans de contenus multimédias, Google promet également la sortie d’un Chromecast équipé d’une télécommande. Plus simple et facile à utiliser, ce nouveau boîtier devrait permettre à de nombreux utilisateurs d’accéder à une qualité d’image en 4K HDR à 60 images par secondes.

Avec ce boitier, les amateurs de films et de séries pourront accéder à plus de 6500 applications en toute simplicité. Ce nouveau modèle est disponible dès aujourd’hui en précommande sur le Google store au prix de 69,99 euros. Un modèle complet, qui promet d’être un incontournable dans les maisons intelligentes de demain.

Nest Audio : la nouvelle référence sonore sur le marché

Enfin, la firme américaine en a également profité pour annoncer le Nest audio. Dernière-née de la gamme Nest, cette enceinte ravira de nombreux mélomanes avec un son encore plus puissant. Google indique avoir travaillé plus de 500 heures sur son nouveau modèle. L’objectif étant de perfectionner les réglages afin de fournir un son clair, profond et d’une fidélité incomparable.

Tout comme pour le Pixel 5, Google réitère son engagement environnemental. Ainsi, le prochain Nest Audio se composera à 70% de plastique recyclé. Le Nest audio est lui aussi disponible en précommande sur le Google Store à 99,99€ dans les coloris galet et charbon.