Google Pixel 4 – Ce qu’il faut retenir après la conférence

Après une réussite incontestée de son Pixel 3 et 3a, de nombreux mois d’attente et une multitude de rumeurs, le géant américain à enfin présenté son nouveau smartphone lors de sa conférence Made by Google (mais pas que). Voici les différentes spécificités du Google Pixel 4.

Google Pixel 4, qu’a t’il sous le capot ?

Le Pixel 4 dispose d’un écran 5,7 pouces full-HD+ OLED cadencé à 90Hz. Quant au Pixel 4 XL, celui-ci embarque un écran 6,3 pouces Quad HD+ OLED à 90Hz. Les deux téléphones s’armeront d’un processeur Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. La version classique dispose d’une batterie de 2800 mah pendant que son grand frère arbore une capacité de 3700 maH. Niveau connectique, le Pixel 4 dit au revoir à son port jack et garde bien évidemment son port USB-C.

De nouveaux capteurs à l’avant!

Présenté début juillet, le Pixel 4 se dote de nouveaux capteurs sur la face avant. Ceux-ci permettent de déverrouiller votre téléphone avec votre visage (Face Unlock) et de l’utiliser sans les mains grâce à des capteurs de mouvements (Motion Sense). Les capteurs offriront une multitudes de nouvelles fonctionnalité comme changer de musiques, répondre à un appel, arrêter une alarmes…

Et la photo dans tout ca ?

Comme montré il y a quelque mois par la firme, l’arrière du Pixel 4 se compose de deux objectifs (12,2 MP + 16 MP) contenus dans un module carré (comme l’iPhone 11). Nouveauté, on y trouve un téléobjectif destiné au zoom. Il est aussi désormais possible de régler directement l’exposition de différentes zones.

Quant à l’objectif avant, on retrouve un capteur de 8 MP avec une résolution vidéo en 1080p.

Prix et disponibilité

Le Google Pixel 4 sera disponible à partir du 24 octobre et les pré-commande sont d’ores et déjà ouverte ici.

Google Pixel 4: 769€

Googe Pixel 4 XL: 899€

Alors, ce nouveau smartphone vous a t’il convaincu ?