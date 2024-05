Comment débloquer un iPhone trouvé ?

Vous avez récemment trouvé un iPhone perdu ? Vous souhaitez débloquer l’iPhone pour pouvoir l’utiliser ou pour retrouver son propriétaire ? Généralement, les smartphones, dont l’iPhone, sont équipés de plusieurs systèmes de sécurité. Le verrouillage de l’écran en fait partie. Découvrez dans cet article comment débloquer un iPhone.

Débloquer l’iPhone avec iTunes

Pour débloquer un iPhone trouvé, vous pouvez iTunes. Cependant, si iTunes ne reconnaît pas l’iPhone, vous devez le mettre d’abord en mode de récupération, puis utiliser iTunes.

Connectez l’iPhone bloqué à un PC et ouvrez iTunes.

Entrez dans le mode récupération.

Après être entré dans le mode de récupération, vous pouvez restaurer l’iPhone trouvé verrouillé.

La procédure pour déclencher le mode de récupération n’est pas la même pour tous les modèles d’iPhone.

Si le téléphone est un iPhone 7 ou un modèle antérieur :

Connectez l’iPhone à votre ordinateur à l’aide d’un câble.

Éteignez le téléphone en appuyant sur le bouton Power pendant 3 à 4 secondes.

Ensuite, appuyez simultanément sur le bouton central (le bouton pour diminuer le volume sur iPhone 7 ou 7 Plus) et sur le bouton Power pendant une dizaine de secondes.

N’arrêtez pas d’appuyer lorsque le logo d’Apple apparaît sur l’écran de votre téléphone.

Un logo iTunes avec câble USB devrait alors s’afficher sur l’écran de votre appareil pour vous signaler que l’iPhone est en mode récupération.

Par contre, s’il s’agit d’un iPhone 8 ou d’un modèle ultérieur, il faut procéder comme suit :

D’abord, connectez le smartphone à votre ordinateur via un câble USB.

Ensuite, appuyez et relâchez le bouton d’augmentation du volume, puis le bouton de diminution du volume.

Puis, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que l’écran soit complètement noir. Relâchez-le une fois l’écran s’affiche un logo iTunes et câble USB. Cela signifie que l’iPhone est en mode récupération.

Pour sortir de ce mode de récupération, il faut :

Appuyer en même temps sur le bouton central et sur le bouton Power de l’iPhone pendant 15 secondes.

Le téléphone va alors s’éteindre et son écran devenir noir.

Par la suite, rallumez le téléphone en appuyant pendant 3 à 4 secondes sur le bouton Power.

L’iPhone sera alors restauré et prêt à l’usage.

Déverrouiller l’iPhone trouvé en utilisant Siri

Notons que cette méthode est valable pour les anciens modèles d’iPhone fonctionnant sous Ios 10.3.2 à 10.3.3 avec verrouillage de l’écran. Cette méthode consiste à pirater l’iPhone en utilisant une faille de sécurité du système entre iOS 10.3.2 et iOS 10.3.3 non résolue par les développeurs. Elle permet de déverrouiller facilement un iPhone trouvé sans perte de données.

Pour ce faire, il faut :

Allumer l’iPhone puis cliquer et appuyer sur le bouton « Home » pour activer Siri.

Poser une question à Siri concernant l’heure. Par exemple, demandez « Quelle heure est-il ? » ou toute autre commande au sujet d’heure.

Lorsque Siri affichera l’heure, cliquez sur l’icône de l’horloge pour l’ouvrir.

Une fois l’horloge ouverte, cliquez sur le signe « + » dans le coin supérieur droit de la page

Dans la boîte de recherche, saisissez n’importe quoi et cliquez longuement sur le mot saisi pour afficher les « Options ».

Parmi les options affichées à l’écran, choisissez le bouton « Sélectionner Tout » pour obtenir plus d’options.

Sélectionnez l’option « Partager » et choisissez « Message » lorsque le nouveau pop-up apparaîtra à l’écran.

Tapez quelque chose dans le champ « à » et cliquez sur le bouton « Retour » de votre clavier

Le texte sera surligné en vert, appuyez à nouveau sur l’icône « + ».

Appuyez sur l’onglet « Créer un nouveau contact ».

Au lieu d’ajouter les coordonnées, touchez l’icône de la photo à l’écran et choisissez l’option « Ajouter une photo ».

Une fois que vous avez fait cela, la galerie de votre appareil s’ouvrira pour que vous puissiez parcourir les photos.

Appuyez sur le bouton « Accueil » et vous aurez alors déverrouillé un iPhone trouvé.

Que faut-il faire si on a trouvé un iPhone perdu ?

Si vous avez trouvé un iPhone égaré et que vous ne savez pas à qui il appartient, voici différentes façons pour retrouver son propriétaire.

Vérifier les informations sur l’écran de verrouillage ou la fiche médicale

Si vous avez trouvé un iPhone perdu, commencez par vérifier si le smartphone comporte des informations sur son écran de verrouillage. Le nom ou le numéro de téléphone du propriétaire pourraient y être notés. Si c’est le cas, contactez directement le propriétaire pour lui rendre son iPhone.

Vous pouvez également vérifier la fiche médicale de l’iPhone. Cette fonction d’identification médicale peut fournir des informations médicales importantes aux premiers intervenants en cas d’urgence. Mais en plus, elle peut donner de précieuses informations sur l’identité du propriétaire.

Si la fonction « Localiser mon iPhone » est activée, elle peut permettre au propriétaire de localiser l’emplacement de son appareil mais aussi de définir un mode « Perdu ». Par conséquent, utiliser le mode perdu pour signaler la disparition d’un iPhone peut aider le propriétaire à ajouter un message et un contact sur l’écran de verrouillage. Quand ce mode perdu est activé, vous pouvez facilement trouver et contacter le propriétaire.

Demander de l’aide à Siri

Si vous avez trouvé un iPhone bloqué allumé, alors vous pouvez vous aider de Siri pour retrouver le propriétaire.

En revanche, si l’iPhone est éteint ou que la batterie est déchargée, il faudra le recharger et activer Siri à ce moment-là.

Parmi les questions ou instructions que vous pouvez donner à Siri, vous pouvez lui demander de/d’ :

Lire le dernier message.

Appeler ma femme/frère/sœur.

À qui appartient cet iPhone ?

Ouvrir le journal des appels.

Prendre une photo

La plupart des utilisateurs iPhone gardent les photos iCloud activées en permanence. Or, cette fonction synchronise chaque photo et vidéo de l’iPhone avec iCloud ou Apple ID. Vous pouvez ainsi vous servir de cette fonctionnalité pour contacter le propriétaire.

Vous pouvez également vérifier la carte SIM du propriétaire et noter l’opérateur et le numéro y figurant. Il est recommandé de remettre l’appareil aux autorités compétentes, comme la police locale. Elles pourront prendre les mesures nécessaires pour localiser le propriétaire et lui restituer son iPhone. Cette démarche contribue à garantir que l’appareil soit retourné à son propriétaire légitime. Déclarez la perte de l’iPhone au poste de police le plus proche, expliquez les circonstances de la découverte de l’iPhone et les mesures que vous avez déjà prises pour retrouver son propriétaire.