Pourquoi mon iPhone s’éteint tout seul ?

Votre iPhone s’éteint tout seul sans raison apparente ? Cette situation peut être à la fois déroutante et frustrante. Avant toute chose, sachez que le problème d’extinction inopinée de l’iPhone peut toucher plusieurs utilisateurs. La bonne nouvelle, c’est que nous pouvons vous expliquer quelles sont les causes possibles de ce problème et comment le résoudre.

iPhone qui s’éteint tout seul : Les différentes causes

Si votre iPhone s’éteint tout seul, sans crier gare, cela peut être causé par :

Un problème de batterie

Il faut savoir que le bon fonctionnement d’un iPhone dépend en grande partie de sa batterie. Si la batterie de votre iPhone est défectueuse, cela peut endommager sa capacité à retenir la charge. D’où le problème d’extinction soudaine. Il faut également savoir que l’utilisation intensive et les cycles de charge répétés réduisent progressivement la capacité de la batterie.

Une surchauffe de votre iPhone

Vous constatez que votre iPhone chauffe ? Il faut savoir que l’iPhone est conçu pour s’éteindre automatiquement en cas de surchauffe. C’est une manière pour le téléphone de se protéger. Cela survient généralement lors d’une utilisation intensive. Par exemple, si vos jeux sont très gourmands en ressource ou si vous utilisez des applications énergivores, ou encore si vous exposez votre téléphone au soleil pendant un certain temps.

Un problème logiciel

Il est également possible que l’arrêt de votre iPhone soit causé par des bugs ou des erreurs logicielles. Cela peut inclure des erreurs dans le système d’exploitation, des problèmes résultant d’une mise à jour iOS mal installée, etc.

Une défaillance matérielle

Mis à part le problème lié à la batterie, il est possible que votre iPhone s’éteigne tout seul à cause d’une défaillance matérielle. Le problème peut se situer au niveau de la carte mère, des connecteurs de charge, ou d’autres composants internes de l’iPhone.

Des modifications du système non-autorisées

Il faut savoir que le jailbreak de l’iPhone dans le but d’installer des applications non autorisées peut causer des instabilités au niveau du système. Cela peut également provoquer l’extinction du téléphone.

L’utilisation de chargeurs ou de câbles non officiels

L’utilisation d’accessoires de charge non certifiés par Apple peut effectivement endommager la batterie et le système de charge de l’iPhone. Par conséquent, cela peut conduire à des problèmes au niveau de l’alimentation.

Il existe plusieurs solutions pour que votre iPhone ne s’éteigne plus tout seul. Cela inclût quelques vérifications, le redémarrage forcé et la réinitialisation des réglages.

Pour voir si la batterie de votre iPhone doit être remplacée, vous devez :

Aller dans Réglages

Cliquer sur Batterie

Sélectionner Etat de la batterie

Si la fonction de gestions des performances a été activée, alors il n’est pas nécessaire de remplacer votre iPhone mais Apple a donc ralenti votre iPhone pour éviter la surcharge. En revanche, s’il est indiqué que votre batterie doit être remplacée, alors nous vous recommandons de remplacer au plus vite votre batterie.

Pour éviter les problèmes de batterie, évitez de mettre votre iPhone dans un endroit trop chaud ou trop froid. En effet, il est conseillé de garder votre appareil à l’abri du soleil autant que possible. L’idéal est de le placer dans un endroit frais de la maison ou dans l’ombre. Par ailleurs, ne mettez pas dans un endroit trop froid.

Effectuer un réétalonnage de la batterie

Si votre iPhone comporte un bouton d’accueil, alors :

Branchez votre iPhone sur la prise avec le chargeur.

Appuyez simultanément sur le bouton d’alimentation et le bouton d’accueil. Maintenez ces boutons enfoncés pendant 10 secondes jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Chargez la batterie à 100 % et ne débranchez pas votre appareil pendant 60 à 90 minutes. L’affichage de l’état de la batterie devrait être beaucoup plus précis.

Si votre iPhone ne comporte pas de bouton d’accueil, alors :

Branchez votre iPhone sur la prise avec le chargeur.

Réinitialisez l’appareil en appuyant sur le bouton d’augmentation du volume. Appuyez ensuite sur le bouton de réduction du volume. Puis, appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple s’affiche.

Chargez la batterie à 100 % et ne débranchez pas votre appareil du chargeur pendant 60 à 90 minutes. Après ces étapes, l’affichage de l’état de la batterie sera beaucoup plus précis.

Vérifiez que vous disposez de la dernière version d’iOS

Si vous rencontrez des problèmes avec votre iPhone, alors le premier réflexe à avoir est de vérifier s’il n’y a pas une mise à jour à installer. Pour installer une mise à jour, il faut :

Rentrer dans les Paramètres

Cliquer sur Réglages

Appuyer sur Général

Cliquer sur Mise à jour logicielle

Si une nouvelle mise à jour apparaît, nous vous conseillons de la télécharger et de l’installer.

Faire un redémarrage forcé

Une réinitialisation forcée peut souvent résoudre les problèmes mineurs.

Si vous disposez d’un iPhone 8 ou de modèles plus récents :

Appuyez et relâchez rapidement le bouton d’augmentation du volume, puis le bouton de réduction du volume.

Ensuite, maintenez le bouton latéral jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse.

Si votre téléphone est un iPhone 7 et 7 Plus :