Monster train est un jeu de carte Roguelike, mais reprenant des caractéristiques mécaniques des plus grands jeux de carte, tel que Hearthstone ou Magic the Gathering. Pourtant, le studio Good Shepherd produit un jeu frais et très intéressant !

L’histoire

Alors que les feux de l’enfer sont éteints par les anges, il ne reste qu’un seul espoir, une braise. Cette braise est transportée dans un train, protégée par des démons, tandis que les anges tenterons d’éteindre cette braise qui pourrait faire reprendre les feux de l’enfer !

Le gameplay

Monster Train s’inscrit comme un mélange de Roguelike et Deck-Building, un style de jeu qui a le vent en poupe en ce moment !

Monster Train annonce plus de 220 cartes différentes, 88 artéfacts et différentes classes.

L’originalité de Monster Train réside dans le fait que vous aller devoir jouer sur les 3 niveaux qui composent votre train. Les assaillants arrivent par le bas et à chaque tour, chaque assaillant qui ne sera pas détrui,t grimpera d’un niveau. Tout en haut se trouve votre brasier, à vous de le défendre car les assaillants ne cherchent qu’à le détruire.

Graphismes et bande-son

Le graphisme fantasiste de Monster Train est soigné, bien qu’un peu trop lisse. Les cartes semblent inspirées de Hearthstone. Les animations sont correctes et bien réalisées. Le jeu est fluide avec des temps morts réduit au maximum.

La bande son est épique et dynamise les phases de combat. Le mixage entre la musique et les effets est plutôt bien maitrisé. La musique est bonne sans être entêtante.

L’univers du jeu

Votre but est bien sûr de protéger votre brasier, mais pour cela vous allez pouvoir compter sur la multitude de créatures, mais aussi sur des capacités que vous allez pouvoir acquérir en fonction de votre itinéraire. En effet, chaque itinéraire que vous allez emprunter vous permettra de choisir votre type de jeux.

Grâce a cette multitude de possibilité, aucune partie ne se ressemble.

En conclusion

Pour conclure, Monster Train est un jeu destiné aux amateurs de DeckBuilding. Même si les amateurs s’y retrouveront facilement, les créatures, leurs effets et les compétences à faire évoluer font de Monster Train un jeu avec une propre identité. Bien que certains aspects du jeu semblent copier Hearthstone, il ne faut pas pour autant allez trop vite, la synergie des cartes et effets peuvent devenir très complexe.

Monster Train apporte un renouveau dans la catégorie des jeux de cartes. Les 3 niveaux à prendre en compte nous obligent à réfléchir différemment !

Prix et disponibilité

Monster Train est disponible dès maintenant sur Steam au tarif de 20,99€.