PC Surface ultra-performants de Microsoft : L’avenir du travail boosté par l’IA !

Microsoft révolutionne le monde de l’entreprise avec le lancement de deux PC Surface optimisés pour l’intelligence artificielle, les Surface Pro 10 et Surface Laptop 6.

Des PC Surface taillés pour les professionnels

Microsoft pousse l’innovation technologique encore plus loin en concevant les premiers PC Surface axés sur l’IA pour les entreprises. De plus, les nouveaux PC Surface intègrent des fonctionnalités professionnelles, optimisées pour Copilot, avec sécurité et performances. Leur petite surprise réside dans leur cœur doté d’un NPU (Neural Processor unit), ce qui permet ainsi de booster les expériences d’IA tout en économisant la batterie.

Des performances inédites et un confort d’utilisation accru

Conçus pour tirer pleinement parti de Copilot, ces PC Surface disposent d’une nouvelle touche Copilot2. Les caméras Surface Studio activent les effets Windows Studio, tandis que les écrans antireflets offrent un confort visuel optimal. Ainsi, la simplicité d’usage et le confort d’utilisation sont sans aucun doute les maîtres mots de ces nouveautés.

Les PC Surface : Des appareils durables et facilement réparables

Microsoft prend à cœur sa mission de développement durable. Les nouveaux appareils Surface sont certifiés ENERGY STAR®, recyclables et réparables avec QR Codes pour les guides en ligne.

Une gestion simplifiée pour les services informatiques

Microsoft a continuellement investi pour améliorer la gestion du parc informatique avec Surface. La mise à jour du portail simplifie grandement et efficacement la gestion du parc des laptops dans Microsoft Intune pour les services informatiques. Ces nouveautés séduisent les professionnels technophiles et les consommateurs soucieux de durabilité.

Précommandez dès aujourd’hui les Surface Pro 10 et Laptop 6 à partir de 1399€ TTC sur le MS Store. Ces nouveaux PC Surface séduisent les professionnels technophiles ainsi que les consommateurs soucieux de durabilité. Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ou à relayer l’information !