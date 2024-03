Test – Roomba Combo j9+ : Élégant et monstrueusement efficace

Avec le Roomba Combo j9+, iRobot nous propose un robot aspirateur / laveur avec des technologies de pointes. Avec son design qui dénote comparé à la concurrence, la marque américaine, leader dans le domaine, n’hésite pas à innover sur tous les terrains. Il est maintenant l’heure d’un petit tour d’horizon des nouveautés et des technologies.

Notre avis en bref sur le Roomba Combo j9+

Le robot aspirateur iRobot Roomba Combo j9+ offre tout ce que l’on attend d’un robot haut de gamme. Un design travaillé, des finitions exemplaires ainsi que des performances à toutes épreuves. Ce modèle intègre de nombreuses fonctionnalités novatrice comme la détection d’obstacles et de déjections, mais également l’intégration d’une caméra avec flash. Il n’est désormais plus gênant de laisser traîner des câbles ou autre lors du lavage, le robot étant désormais capable de les éviter.

Produit disponible sur iRobot Roomba Combo j9+ (c9758) - Robot Aspirateur Laveur 2en1 - Autovidage de saleté – Autoremplissage d'eau Propre - Cartographie, mémorise, s’adapte à Son environnement – Détecte & Evite Les Objets

Voir l'offre 756,06 €

Fiche technique du Roomba Combo j9+

Autonomie 2h Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 313ml Base Recharge d’eau et vidage des poussières Serpillière Oui Capacité bac eau 210ml (3L dans la Clean Base) Poids 4.07 kg Couleur Noir Prix PVC : 999€

Unboxing du Roomba Combo j9+

En dehors du robot et de sa base, que nous vous présenterons un peu plus tard, nous retrouvons le basique ainsi que quelques pièces de rechanges. Deux lingettes sont incluses, parfait pour nettoyer les lingettes tout en continuant d’utiliser le robot sans souci. Côté pièces de rechanges, c’est un filtre supplémentaire ainsi qu’une brosse qui sont fournies. À ce prix, il aurait été intéressant d’avoir un échantillon de solution de nettoyage pour sols iRobot. Cependant, l’utilisation de ce genre de produit n’est pas obligatoire et utiliser simplement de l’eau ne posera aucun soucis.

Design du Roomba Combo j9+

Ce Roomba Combo j9+ arbore un design très élégant est bien fini. Mais le robot n’est pas le seul élément à prendre en compte. En effet, la Clean Base n’est pas en reste puisque que cette dernière offre un design élégant, assez rare pour ce genre de produit. Commençons déjà par le robot en lui-même qui dispose des toutes dernières technologies. Comme une caméra, accompagnée d’un flash ainsi que d’une lingette complètement rétractable. L’impression de solidité et de qualité est bien présente, comme toujours chez iRobot. Deux brosses rotatives sont présentes sur le dessous tandis qu’une seule tête rotative s’occupera d’envoyer les déchets vers les brosses. De nombreux capteurs sont également présents, notamment pour la détection d’obstacles, de chutes, etc.

Comme mentionné un peu plus haut, la Clean Base (qui accueille le réservoir d’eau propre ainsi que le sac à poussières) offre un design moderne et très jolie comparé à la concurrence. Le plastique reste présent de partout, mais la finition en bois accompagné d’un joli noir avec un effet vague est du plus bel effet. À l’intérieur, deux tiroirs sont présents, parfait pour stocker les pièces de rechanges fournies.

Performance et Efficacité du Roomba Combo j9+



Ce robot Roomba Combo j9+ intègre de nombreuses technologies innovantes. Ces dernières, que nous allons vous détaillez, sont au service d’un nettoyage efficace et performant. La première technologie est Dirt Detective. Elle permet de cartographier la saleté des pièces en temps réel et de nettoyer ces dernières en priorité. Afin d’éviter le blocage du robot, la caméra du robot aspirateur est capable de détecter les objets au sol (câble, chaussures, etc.) et ainsi de les éviter. Il prend également des photos des objets pour optimiser les tâches de nettoyages suivants. Si vous avez des animaux, iRobot vous fait une promesse spéciale, la promesse P.O.O.P qui vous garanti un évitement des déjections de vos chiens / chats.

Afin d’éviter de mouiller vos tapis, la lingette est capable de se rétracter complètement, chose assez rare dans le monde des robots 2-en-1. Pour ce qui est de la Clean Base, prévoyez pas moins de 30 jours d’autonomie sur le liquide et 60 jours pour les poussières. Une longévité assez rare dans ce milieu et qui offre une tranquillité d’esprit rarement égalé. De plus, le vidage des poussières du robot vers la base est beaucoup plus silencieux que la concurrence. Il en est de même pour le bruit émis lorsque le robot fonctionne en mode aspiration.

Fonctionnalités supplémentaires

Afin d’utiliser de manière optimale votre Roomba Combo j9+ vous devrez passer par la case iRobot Home (disponible sur Android et iOS). Tout commence par une découverte de votre logement pour cartographier ce dernier. L’efficacité est au rendez-vous et le robot sera même capable, dans certains cas, de nommer et de délimiter correctement les différentes pièces. Cette étape est nécessaire pour que le robot puisse nettoyer seulement certaines pièces et également mettre en place le Dirt Detective.

Autre grosse nouveauté chez iRobot, la détection d’obstacle. Grâce à sa caméra et son flash intégré, le robot sera capable d’identifier ce qu’il considère comme des obstacles potentiels. Ainsi, à la fin d’un nettoyage, vous aurez la possibilité de créer automatiquement des zones à éviter, ou au contraire apprendre à votre robot à éviter certains types d’obstacles. Bien entendu, lors des nettoyages, vous aurez la possibilité de choisir une aspiration simple ou un combo avec le nettoyage. La quantité d’eau et la puissance d’aspiration sont bien entendues réglables aussi. De plus, une autre fonctionnalité sera présente : SmartScrub. Cette dernière permet de nettoyer plus en profondeur les sols en effectuant des allers-retours répétés, notamment pour se débarrasser efficacement des tâches tenaces.

Conclusion : Que vaut le Roomba Combo j9+ ?

Le robot aspirateur iRobot Roomba Combo j9+ offre tout ce que l’on attend d’un robot haut de gamme. Un design travaillé, des finitions exemplaires ainsi que des performances à toutes épreuves. Ce modèle intègre de nombreuses fonctionnalités novatrice comme la détection d’obstacles et de déjections, mais également l’intégration d’une caméra avec flash. Il n’est désormais plus gênant de laisser traîner des câbles ou autre lors du lavage, le robot étant désormais capable de les éviter.

Parlons maintenant du prix de ce petit bijou du nettoyage. Comptez la bagatelle de 999€ sur Amazon pour vous procurer ce Roomba Combo j9+. Un tarif qui en effraiera beaucoup, mais qui correspond au prix de la sérénité de considérablement réduire la charge des tâches ménagères.

Produit disponible sur iRobot Roomba Combo j9+ (c9758) - Robot Aspirateur Laveur 2en1 - Autovidage de saleté – Autoremplissage d'eau Propre - Cartographie, mémorise, s’adapte à Son environnement – Détecte & Evite Les Objets

Voir l'offre 756,06 €