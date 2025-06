Test – ECOVACS GOAT O500 Panorama : un jardin impeccablement tondu sans fil ni tracas

ECOVACS, célèbre pour ses robots aspirateurs Deebot, continue de déployer sa stratégie de conquête du jardin connecté avec une nouvelle référence ambitieuse : le GOAT O500 Panorama. Pensé pour les jardins de taille moyenne (jusqu’à 500 m²). Ce robot tondeuse entend repousser les limites de l’automatisation en supprimant le traditionnel câble périmétrique. Grâce à une technologie de navigation visuelle combinée à un système LiDAR avancé. Il promet une tonte intelligente, précise et ultra-connectée. Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines dans un jardin résidentiel comportant des massifs, des arbres et des obstacles naturels. Voici notre retour d’expérience complet.

Un design sobre, compact et pratique

Le GOAT O500 Panorama affiche une allure compacte et épurée. Avec un format contenu (environ 60 × 40 cm pour 27,6 cm de haut), il passe facilement dans les passages étroits de 70 cm minimum — une performance remarquable pour un robot sans câble. Sa robe blanche, soulignée par des détails noirs autour des capteurs, s’intègre parfaitement dans un environnement extérieur. En plus de son look, la qualité de fabrication inspire confiance : plastiques robustes, finitions propres, et un ensemble qui respire la solidité.

La station de charge, elle aussi bien pensée, se fixe au sol en quelques minutes à l’aide des piquets fournis. Un petit toit de protection est inclus, assurant une bonne résistance aux intempéries (certification IPX6 pour l’ensemble). L’ensemble est discret, bien conçu, et ne défigure pas le jardin.

Le GOAT O500 offre une installation réellement sans fil

L’un des principaux arguments de vente de ce modèle, c’est bien sûr son fonctionnement sans câble périmétrique. Contrairement à la majorité des tondeuses robotisées, il n’est plus nécessaire de poser un câble autour du jardin ou des massifs : tout repose ici sur la navigation par vision panoramique, combinée à un système LiDAR LELS™ (Localisation et Limitation Spatiale par Laser).

Lors de la première installation, l’utilisateur est invité à cartographier manuellement la zone de tonte depuis l’application mobile ECOVACS Home. Il suffit de faire faire au robot un premier tour de terrain, qu’il mémorisera pour établir ses repères. Ce processus prend moins de 10 minutes pour un jardin de 400 m², et il est étonnamment fluide. L’application permet ensuite d’affiner les zones à exclure (massifs, haies, terrasse) grâce à une carte interactive, sans outil ni intervention physique.

Le tout repose sur une combinaison de caméras AIVI 3D, d’un capteur ToF et d’un LiDAR dorsal : une fusion technologique qui permet au robot de détecter et d’éviter les obstacles, tout en respectant ses limites virtuelles. Cette approche marque un vrai tournant dans l’univers des robots tondeuses.

Navigation et tonte : une précision chirurgicale

Une fois lancé, le robot adopte un comportement méthodique. Il parcourt le terrain selon une logique en bandes, avec des allers-retours rigoureux, en s’adaptant aux contours détectés par ses capteurs. Grâce à la technologie TruEdge, le robot est capable de tondre jusqu’à 5 cm des bordures sans les heurter, un vrai plus dans les jardins clos ou bordés de grillage.

La hauteur de coupe est réglable entre 3 et 8 cm, ce qui permet une bonne adaptation à tous les types de gazon. La largeur de coupe, de 22 cm, offre un bon compromis entre efficacité et maniabilité. Dans notre configuration (450 m² avec des zones d’herbe complexes), le robot met en moyenne 1 à 2 heures pour couvrir l’ensemble de la surface, avec une tonte propre, régulière, et sans trace visible. Aucun « nid » de pelouse oubliée, même dans les coins.

Côté pente, le GOAT O500 Panorama grimpe sans problème des inclinaisons allant jusqu’à 45 %, soit environ 24°, ce qui est très rare à ce niveau de gamme.

Capteurs et sécurité : le GOAT O500 voit vraiment tout

Le gros atout du O500, c’est sa vision intelligente. Grâce à son système AIVI 3D + caméra AI, le robot est capable de reconnaître plus de 200 types d’objets, y compris les petits jouets, outils de jardin, animaux de compagnie, et même certains éléments naturels comme les branches tombées au sol. En cas de détection, il s’arrête ou dévie sa trajectoire selon la situation.

Ce système évite les collisions brutales et rend le robot bien plus sécurisé, notamment pour les familles avec enfants. En plus, il s’arrête immédiatement en cas de soulèvement, basculement ou choc important.

Une application mobile complète

L’application ECOVACS Home, disponible sur iOS et Android, est le véritable tableau de bord du robot. Elle permet de :

Suivre la progression de la tonte en temps réel ;

Planifier les horaires de tonte sur la semaine ;

Créer ou modifier des zones d’exclusion (massifs, allées) ;

Mettre en pause ou rappeler le robot ;

Activer la caméra panoramique à distance, avec vue en direct et contrôle manuel.

La caméra panoramique peut en effet servir à des fonctions de surveillance. Avec un flux en direct consultable sur le smartphone. Si vous partez en week-end, vous pouvez jeter un œil à votre jardin. L’angle de vue est large, et la qualité d’image suffisante pour une surveillance d’appoint. Il est également possible de désactiver cette fonctionnalité pour des raisons de confidentialité.

Autonomie et recharge du GOAT O500

Le GOAT O500 est équipé d’une batterie de 4000 mAh, il peut couvrir jusqu’à 120m² par heure. Il retourne automatiquement à sa base de recharge dès que sa batterie descend en dessous d’un certain seuil, et reprend la tonte là où il s’était arrêté.

La recharge s’effectue automatiquement dès que le robot détecte un niveau de batterie bas. Il retourne à sa station d’accueil sans difficulté grâce à son système de navigation.

La station de charge, quant à elle, est compacte, résistante aux intempéries (certification IPX6) et peut être protégée par un petit toit fourni. Elle s’intègre plutôt discrètement dans l’environnement extérieur, bien qu’il soit préférable de la placer sur une surface stable et dégagée pour faciliter les manœuvres d’amarrage.

Qualité de coupe : à la hauteur des attentes

Le plateau de coupe du GOAT O500 est équipé de trois lames pivotantes montées sur un disque rotatif de 22 cm. La hauteur de coupe est ajustable entre 3 et 8 cm, via l’application ou directement depuis le robot. Cette plage permet de s’adapter aux saisons, aux conditions de sol et au type de gazon.

La tonte est silencieuse (moins de 58 dB en moyenne), fluide, et surtout méthodique. Le robot adopte un schéma de tonte en bandes parallèles, évitant ainsi le comportement erratique de certains modèles d’entrée de gamme. Il repasse sur les zones non tondues et adapte automatiquement sa trajectoire en fonction des obstacles ou des micro-pentes.

Sur un terrain de 450 m² partiellement divisé en deux zones, le robot a réussi à entretenir toute la surface en 2 à 3 cycles répartis sur la semaine. Le mode de coupe mulching (broyage fin de l’herbe) permet un retour des nutriments dans le sol, sans ramassage, et sans effet de paillis visible.

Sécurité, pluie et imprévus

La sécurité est une priorité chez ECOVACS. Le GOAT O500 intègre plusieurs niveaux de protection :

capteur de soulèvement avec arrêt immédiat des lames ;

bouton d’arrêt d’urgence sur le capot ;

système PIN et verrouillage via app ;

alarme antivol sonore ;

géolocalisation GPS en cas de déplacement hors périmètre.

Le robot est aussi capable de détecter la pluie. Si une averse est détectée, il interrompt automatiquement sa tonte et retourne à la base. Il attend ensuite que les conditions s’améliorent (3 heures sans pluie) avant de reprendre le travail. Cette fonction évite d’abîmer le gazon en cas de sol détrempé, mais dépend bien sûr de la précision des capteurs et du comportement local du climat.

Lors de notre test, le robot a su adapter son comportement après un orage : il s’est interrompu, est retourné à la base, puis a repris son programme dès que le terrain était à nouveau praticable. Aucun enrayement, aucun faux contact : une fiabilité appréciable.

Entretien et durabilité du GOAT O500

L’entretien du GOAT O500 est minimal. Il suffit de :

nettoyer le châssis une fois par semaine avec un chiffon ou un jet d’eau (IPX6) ;

vérifier et changer les lames tous les 2 à 3 mois (selon l’intensité d’usage) ;

contrôler les roues et le disque de coupe pour éviter l’accumulation d’herbe.

Un kit d’entretien est fourni, avec des outils simples à utiliser. L’application prévient automatiquement en cas de besoin de remplacement, de mise à jour logicielle ou d’erreur système.

La marque annonce une durée de vie moyenne de 5 à 7 ans pour la batterie lithium-ion, avec possibilité de la remplacer sans devoir racheter l’ensemble du robot.

Retour d’expérience sur le GOAT O500

Si globalement le GOAT O500 Panorama offre une expérience très convaincante, quelques remarques peuvent être améliorés via des mises à jour logicielles. C’est d’ailleurs l’un des avantages de l’écosystème ECOVACS : le constructeur déploie régulièrement des firmwares OTA (over-the-air) pour ses produits. Durant notre période de test, une mise à jour est intervenue après une dizaine de jours, optimisant la précision de la cartographie et corrigeant un bug mineur lié au retour à la base.

Autrement dit, le GOAT O500 Panorama est un robot en constante évolution, et la marque semble suivre activement les retours utilisateurs pour perfectionner ses algorithmes. Une bonne nouvelle pour les primo-adoptants, qui profitent d’un appareil déjà performant mais encore perfectible dans ses premières versions logicielles.

Un robot qui change la donne pour les pelouses de moins de 500 m²

L’une des grandes réussites du GOAT O500, c’est son adaptabilité. Contrairement à certains modèles conçus uniquement pour des surfaces planes et ouvertes, le robot d’ECOVACS brille particulièrement sur les terrains morcelés, compliqués ou truffés d’obstacles. Son format compact, sa capacité à passer dans des allées de 70 cm et sa navigation avancée lui permettent de gérer des configurations jusqu’ici peu adaptées aux robots tondeuses sans câble.

Le fait qu’il ne nécessite aucune balise physique ni câble périmétrique change radicalement l’approche de l’utilisateur. On peut réorganiser son jardin, déplacer des éléments, ou redessiner un massif sans avoir à reconfigurer tout un système de délimitation. Cela apporte une souplesse inédite dans l’usage au quotidien, avec un gain de temps considérable.

De plus, la fonction de tonte en bordure jusqu’à 5 cm réduit significativement le besoin d’un deuxième passage avec une tondeuse manuelle ou un coupe-bordure. La finition est presque parfaite, surtout si le terrain est bien entretenu.

Est-ce que le GOAT O500 Panorama en vaut le prix ?

Proposé à un tarif avoisinant 800 € selon les distributeurs, le robot tondeuse GOAT O500 Panorama se place clairement dans la catégorie premium des modèles destinés aux jardins de petite à moyenne taille. Son prix peut paraître élevé face à des modèles concurrents couvrant des surfaces équivalentes, mais il faut prendre en compte plusieurs éléments :

Pas de câble périphérique = pas de travaux d’installation (ni frais de pose si vous déléguez cela à un professionnel). Une navigation intelligente et évolutive, qui améliore avec le temps ses performances. Une expérience d’usage fluide, rapide à mettre en œuvre, facile à programmer, et compatible avec les environnements complexes.

À ce niveau, l’investissement se justifie par le confort et l’autonomie qu’il procure. Pour beaucoup d’utilisateurs, cela représente le prix de la tranquillité, surtout quand la tonte hebdomadaire devient une corvée.

Conclusion : une réussite technologique signée ECOVACS

Avec le GOAT O500 Panorama, ECOVACS parvient à fusionner intelligemment son savoir-faire dans la robotique domestique avec les exigences du jardin connecté. En supprimant le câble périphérique et en misant sur la vision panoramique, l’intelligence artificielle et le LiDAR, la marque propose une solution élégante et performante pour les utilisateurs modernes.

C’est un robot tondeuse qui s’adresse autant aux technophiles qu’aux familles ou seniors qui recherchent un outil fiable, facile à utiliser, sécurisé et silencieux. Certes, il n’est pas encore parfait : les zones très ombragées, les rares erreurs de retour à la base ou les hésitations sur certains obstacles sont à corriger. Mais dans l’ensemble, il s’agit d’un appareil déjà très abouti, qui évoluera encore.

