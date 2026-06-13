Amazfit Bip Max

Amazfit continue d’étoffer sa gamme de montres connectées avec l’Amazfit Bip Max, un modèle qui mise sur un grand écran, une autonomie impressionnante et un suivi santé complet sans faire exploser le budget (99,90€).

Aussi, la marque chinoise promet de réunir tout ce que recherchent la plupart des utilisateurs : un grand écran AMOLED, un suivi santé complet, un GPS intégré et une autonomie capable de faire oublier le chargeur pendant plusieurs jours.

Sur le papier, la formule est séduisante. Mais cette nouvelle venue parvient-elle réellement à tenir ses promesses au quotidien ? Après plusieurs jours passés à mon poignet, il est temps de découvrir si l’Amazfit Bip Max est simplement une montre connectée de plus ou l’une des meilleures surprises de l’année dans sa catégorie.

Fiche technique

Caractéristique Amazfit Bip Max Écran AMOLED 2,07 pouces Résolution 432 x 514 pixels Luminosité Jusqu’à 3 000 nits Dimensions 49,58 × 42,76 × 10,93 mm Poids 52,6 g ( environ 31 g sans bracelet) Matériau du boîtier Alliage d’aluminium Étanchéité 5 ATM GPS GPS intégré avec plusieurs systèmes de positionnement Capteurs BioTracker ™ 6.0 PPG (5PD + 2LED) Suivi santé Fréquence cardiaque, oxygène sanguin, sommeil, stress Modes sportifs Plus de 140 activités Stockage 4 Go de stockage pour cartes Système Zepp OS Compatibilité Android 7.0 et versions ultérieures, iOS 15.0 et versions ultérieures Connectivité Bluetooth 5.3 Batterie 500 mAh Autonomie annoncée Jusqu’à 20 jours en utilisation classique Recharge Magnétique Notifications Appels, SMS, applications Prix conseillé 99,90 €

Unboxing de l’Amazfit Bip Max

Dès l’ouverture de la boîte, l’Amazfit Bip Max fait bonne impression. Le packaging est sobre et soigné, mettant immédiatement en valeur la montre. À l’intérieur, on retrouve l’essentiel : la montre, son bracelet en silicone déjà installé, le câble de recharge magnétique ainsi que la documentation de démarrage rapide.

La première surprise vient de la taille de l’écran. En effet, avec sa dalle AMOLED de 2,07 pouces, l’Amazfit Bip Max affiche des dimensions généreuses qui lui donnent immédiatement un aspect plus premium que ce que son tarif pourrait laisser penser. Aussi, les bordures restent discrètes et l’écran occupe une grande partie de la face avant.

De plus, la qualité de fabrication de l’Amazfit Bip Max inspire également confiance. Le cadre en alliage d’aluminium apporte une touche élégante tandis que l’ensemble paraît robuste. La montre donne véritablement l’impression d’appartenir à une catégorie supérieure à celle de son prix.

Prise en main de l’Amazfit Bip Max

Une fois au poignet, la montre connectée se révèle confortable malgré son format imposant. Son poids est bien réparti et le bracelet en silicone se montre agréable à porter, même pendant une journée complète. Lors de mon utilisation, je n’ai ressenti aucune gêne particulière, y compris pendant les séances de sport ou durant la nuit pour le suivi du sommeil.

Tout d’abord, la mise en route est particulièrement simple. Après avoir téléchargé l’application Zepp sur son smartphone, il suffit de scanner le QR Code affiché à l’écran pour lancer l’appairage. En quelques minutes seulement, l’Amazfit Bip Max est opérationnelle et synchronisée avec le téléphone.

Dès les premiers instants, l’écran AMOLED impressionne par sa luminosité et sa netteté. Les couleurs sont vives, les textes parfaitement lisibles et les animations fluides. Même en plein soleil, l’affichage de l’Amazfit Bip Max reste confortable à consulter grâce à sa forte luminosité maximale.

De plus, la navigation dans l’interface se fait naturellement. Les gestes tactiles répondent bien et les menus sont organisés de manière logique.

Cette première prise en main laisse donc une impression très positive. Entre son grand écran, sa finition soignée et sa simplicité d’utilisation, l’Amazfit Bip Max démarre son test sous les meilleurs auspices.

Un écran XXL pour l’Amazfit Bip Max

L’écran AMOLED de 2,07 pouces est sans aucun doute l’un des principaux atouts de l’Amazfit Bip Max. En effet, dès les premières utilisations, on apprécie le confort de lecture qu’il procure, que ce soit pour consulter ses notifications, suivre une activité sportive ou simplement lire l’heure.

Ainsi, la qualité d’affichage de la montre connectée est au rendez-vous avec des couleurs vives, de beaux contrastes et une excellente luminosité qui permet de rester parfaitement lisible même en extérieur. Les informations sont claires et la navigation dans les menus est agréable.

En contrepartie, ce grand écran implique également une montre plus imposante. Sur les poignets les plus fins, l’Amazfit Bip Max pourra sembler un peu volumineuse. J’ai également constaté que la dalle marque assez facilement les traces de doigts.

Malgré ces quelques défauts, l’écran constitue clairement l’un des points forts de l’Amazfit Bip Max et participe grandement au plaisir d’utilisation au quotidien. De plus, avec à l’appli Zep, il y a un grand choix de cadrans gratuits pour changer de style.

Santé et activités physiques

Suivi de la santé

L’Amazfit Bip Max permet de suivre plusieurs indicateurs de santé au quotidien :

Fréquence cardiaque 24h/24

Taux d’oxygène dans le sang (SpO₂)

Niveau de stress

Qualité du sommeil

Activité quotidienne (pas, calories, distance)

Toutes les données sont centralisées dans l’application Zepp, qui propose des graphiques clairs et un historique facile à consulter.

Analyse du sommeil

L’Amazfit Bip Max analyse automatiquement les différentes phases du sommeil et fournit chaque matin un rapport détaillé. De plus, j’ai particulièrement apprécié la simplicité de présentation des résultats, qui permet de visualiser rapidement la qualité de sa nuit.

Suivi sportif

Avec plus de 150 modes sportifs disponibles, l’Amazfit Bip Max couvre la plupart des activités courantes :

Marche

Course à pied

Vélo

Randonnée

Musculation

Fitness

Natation

Sports collectifs

Chacun pourra facilement trouver l’activité qui lui correspond.

GPS intégré

Le GPS intégré de l’Amazfit Bip Max permet d’enregistrer, grâce à ses 4 Go de stockage interne, ses parcours sans avoir besoin d’emporter son smartphone. Aussi, cela permet notamment de télécharger des cartes hors ligne directement sur la montre. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour les randonnées ou les sorties en extérieur lorsque le réseau mobile est limité.

Ainsi, Il est possible de suivre un itinéraire directement depuis son poignet sans dépendre de son téléphone. Lors de mes tests, la localisation s’est révélée rapide et suffisamment précise pour un usage quotidien.

Les données d’entraînement

Pendant l’effort, l’Amazfit Bip Max affiche les principales informations utiles :

Distance parcourue

Durée de l’activité

Allure ou vitesse

Fréquence cardiaque

Calories brûlées

Ainsi, les écrans sont lisibles et les informations faciles à consulter même en mouvement.

La grande autonomie de l’Amazfit Bip Max

L’autonomie est l’un des arguments majeurs de l’Amazfit Bip Max. Grâce à sa batterie de 550 mAh, la marque annonce jusqu’à 20 jours d’utilisation dans des conditions optimales.

Au quotidien, l’Amazfit Bip Max se montre effectivement très endurante. Même avec les notifications activées, le suivi de la fréquence cardiaque et plusieurs séances de sport par semaine, la batterie diminue progressivement sans jamais donner l’impression de devoir être rechargée constamment.

L’utilisation intensive du GPS a bien sûr un impact sur l’autonomie, mais celle-ci reste largement suffisante pour accompagner les activités sportives et les sorties de plusieurs heures.

Aussi, la recharge se fait à l’aide d’un socle magnétique que l’on branche avec un câble USB-C.

Les fonctions connectées de l’Amazfit Bip Max

Au-delà du suivi de la santé et du sport, l’Amazfit Bip Max remplit parfaitement son rôle de montre connectée au quotidien. En effet, une fois reliée au smartphone via l’application Zepp, elle permet de recevoir directement au poignet les notifications d’appels, de SMS et des principales applications comme WhatsApp, Messenger ou encore Gmail.

Appels Bluetooth: Possibilité de passer et recevoir des appels grâce au haut-parleur et au microphone intégrés.

Musique : Contrôle de la lecture audio depuis la montre et stockage de contenus grâce aux 4 Go de mémoire interne.

Navigation : Cartes hors ligne et guidage directement depuis le poignet.

Outils du quotidien : Recherche du téléphone, Météo, Calendrier, Calculatrice, Alarmes et minuteurs,Chronomètre, Recherche du téléphone.

Conclusion

En somme, l’Amazfit Bip Max réussit à proposer une expérience complète sans faire exploser le budget (99,90 euros). Son grand écran AMOLED, son autonomie confortable jusqu’à 20 jours, ses nombreuses fonctions de santé et de sport ainsi que ses cartes hors ligne en font une montre agréable à utiliser au quotidien.

Toutefois, son format pourra paraître un peu imposant sur les petits poignets et certaines fonctions restent moins poussées que sur des modèles beaucoup plus chers.

Malgré cela, l’Amazfit Bip Max offre un excellent rapport qualité-prix et constitue une très bonne option pour celles et ceux qui recherchent une montre connectée polyvalente, endurante et simple à utiliser.

Produit disponible sur Amazfit Bip Max 50 mm Montre Connectée, Écran AMOLED 2,07", Autonomie 20 Jours, GPS & Cartes, 4 Go Stockage, Tracker d’Activité avec Entraînement Hybride, 150+ Sports, Mode HYROX, pour Android iPhone

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