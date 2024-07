Acer – Révolutionnez votre e-Mobilité : Des vélos électriques ultrapolyvalents pour une vie urbaine energique!

C’est officiel ! Acer a révélé sa nouvelle génération de vélos électriques lors de l’Eurobike 2024. De plus, offrant une variété de solutions pour l’e-mobilité, les nouveaux modèles Acer répondent aux différents besoins et styles de vie urbains. Par ailleurs, ils disposent d’une technologie de localisation avancée pour une sécurité renforcée.

Acer innove avec sa gamme de e-bikes

Acer a présenté ses modèles phares, dont l’ebii elite, le Predator eNomad-R, l’Acer eNomad-R ST, et l’Acer eCargo-M. Chaque modèle se démarque par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à différents types de terrains. Ils présentent un design innovant associé à une série d’accessoires pratiques pour une utilisation diversifiée.

L’ebii elite, en particulier, intègre une intelligence artificielle au cœur de son design, pour une amélioration notable de ses performances. Il a été conçu pour faciliter vos déplacements, que ce soit pour faire vos courses ou des excursions de courte durée. Il est également parfait pour transporter divers objets quotidiens.

Sécurité renforcée

L’une des caractéristiques majeures des nouveaux e-bikes Acer est l’intégration de la technologie de localisation avancée. Cette dernière permet aux utilisateurs de localiser leur vélo électrique, améliorant ainsi leur tranquillité d’esprit et simplifiant l’utilisation urbaine des vélos.

Polyvalence et transport urbain

S’adaptant aux contraintes des milieux urbains, les vélos électriques Predator eNomad-R et Acer eNomad-R ST sont conçus avec des cadres en alliage d’aluminium, des fourches à suspension. Ainsi que des pneus larges pour plus de sécurité. De plus, Acer a également présenté l’Acer eCargo-M, capable de supporter une charge maximale de 230 kg, ce qui le rend idéal pour les promenades en famille ou pour faire des courses volumineuses.

Acer : Un engagement pour la mobilité intelligente et durable

Acer continue d’innover avec une gamme de produits favorisant la mobilité écologique, efficace et intelligente. En effet, des vélos et scooters électriques adaptés aux utilisateurs quotidiens, aux citadins et aux familles sont disponibles. Pour découvrir ces produits, rendez-vous donc sur le stand d’Acer au salon EUROBIKE 2024.

Disponibilité et prix

Les nouveaux vélos électriques seront disponibles en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique à partir du quatrième trimestre 2024. Quant aux trottinettes électriques, elles sont déjà disponibles dans ces régions. Il faut compter à partir de 299,00€ pour un modèle et jusqu’à 1199,00€ pour le Predator Extreme.

Que pensez-vous de ces nouveautés signées Acer ? N’hésitez pas à partager votre opinion avec nous et à visiter le salon Eurobike 2024 pour découvrir ces vélos et trottinettes de dernière génération.