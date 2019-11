Black Friday – 35% de réduction sur la trottinette électrique pour enfant KUGOO S2 Mini !

Smartphone, casque, montre connectée, Smart TV, électroménager… on fouille tout l’internet pour vous proposer les meilleurs bons plans. A l’occasion du Black Friday, Geek Buying propose une réduction exceptionnelle sur la trottinette électrique KUGOO S2 Mini idéal pour votre enfant en vue de sa petite taille et son poids minime !

95€ de réduction sur la trottinette électrique KUGOO Kirin S2 Mini

La version miniaturisée de la trottinette électrique Kugoo Kirin S2 se retrouve à 169! Par sa petite taille de 99*42*42cm, le véhicule est le cadeau de Noël idéal pour les enfants. Doté d’un moteur de 150W, vous pourrez atteindre une vitesse maximum de 25km/h. Son autonomie maximum est de 15km et la batterie est rechargée à 100% en environ 4h.

Le petit engin offre une visibilité de nuit grâce à des LED positionnées à l’avant. Avant de sécuriser au maximum votre conduite, le produit se dote de deux freins, un électrique (sur le guidon) et un manuel (roue arrière). Un cadran en haut du guidon vous informera en plus de votre vitesse et autonomie restante. La trottinette électrique supportera un poids maximum de 90kg en plus de son tout petit poids de 8,78kg.

Pour les plus intéressés, vous avez jusqu’au 3 décembre pour profiter de cette offre promotionnelle de Black Friday. Ne prenez donc pas trop votre temps !

On espère que ce bon plan sur la trottinette électrique Kirin S2 Mini vous a plu et que le produit fera partie de vos cadeaux de Noël !

