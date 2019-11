Black Friday – ECOVACS – Les robots aspirateurs à -50% (prix cassés de ouf)

Système de Nettoyage Profond en 3 étapes : Equipé de 2 brosses latérales en nylon et d'une brosse principale en forme de V, ce robot nettoyeur intelligent va balayer, soulever et aspirer en un seul passage, tout particulièrement sur les tapis. Son Mode Max qui augmente sa puissance d'aspiration jusqu'à deux fois, permettra un nettoyage d'une efficacité incroyable. Les poils d'animaux les plus longs seront aspirés facilement et méticuleusement.