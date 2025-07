Prime Day Amazon : Plongez dans une vague d’offres irrésistibles pour un été gagnant

Le rendez-vous shopping de l’année fait son retour ! Amazon lance un Prime Day inédit, prévu du 8 juillet à 00h01 au 11 juillet à 23h59. Cette édition s’annonce plus longue et plus intense que jamais, avec des centaines de milliers d’offres taillées pour tous les goûts et tous les besoins. C’est l’occasion rêvée pour tous les membres Prime de remplir leur panier sans culpabiliser. De quoi préparer un été rempli de bons plans.

Un Prime Day historique et survolté

Habituellement concentré sur deux jours, le Prime Day 2024 s’étale cette fois-ci sur quatre jours complets. Ainsi, cela offre deux fois plus de temps pour chasser la bonne affaire. À la clé : des réductions spectaculaires sur toutes les catégories, de la mode à la high-tech, sans oublier les produits maison, beauté, sport et les essentiels du quotidien. Parmi les marques stars, on retrouve notamment Ariel, De’Longhi, L’Or, ou encore Pampers.

La nouveauté de l’année, ce sont les Ventes Flash du jour avec des thématiques quotidiennes et des Offres éclair 24h, renouvelées à minuit. Les membres Prime devront donc rester attentifs à l’évolution des deals et à la disponibilité des stocks. Un marathon de la promo où la rapidité fait la différence !

Les Français accros aux bonnes affaires… et aux avantages Prime

L’étude HarrisX réalisée pour Amazon le confirme : l’été rime avec commerce en ligne pour les Français. En effet, près d’un quart d’entre eux profitent des opérations spéciales pour anticiper cadeaux et préparatifs de vacances. De plus, ils sont très attachés aux bénéfices de l’abonnement Prime : livraison rapide et gratuite, offres exclusives, retours facilités… Ces services simplifient la vie, notamment pour les adeptes du shopping malin.

En plus, les jeunes de 18 à 22 ans peuvent tester Prime gratuitement pendant trois mois, puis profiter d’un tarif réduit à 3,49 € par mois. Un bon plan incontournable pour la génération Z !

Des offres thématiques exclusives pour toute la famille

Amazon Seconde Main : -20 % sur une large sélection d’articles d’occasion (offre valable uniquement pour les membres Prime).

: -20 % sur une large sélection d’articles d’occasion (offre valable uniquement pour les membres Prime). Essentiels du quotidien : jusqu’à 30 % d’économie sur la lessive, le soin de la peau, l’entretien de la maison ou les couches.

: jusqu’à 30 % d’économie sur la lessive, le soin de la peau, l’entretien de la maison ou les couches. Objets connectés Amazon : fortes réductions sur les appareils Echo, Fire TV, Ring ou Kindle.

: fortes réductions sur les appareils Echo, Fire TV, Ring ou Kindle. Gaming : jeux gratuits à télécharger comme Marvel’s Midnight Suns et Football Manager 2024, plus jusqu’à -50 % sur la manette Luna et certains packs.

: jeux gratuits à télécharger comme Marvel’s Midnight Suns et Football Manager 2024, plus jusqu’à -50 % sur la manette Luna et certains packs. Beauté et Mode : jusqu’à -35 % sur les soins visage et maquillage, jusqu’à -50 % sur les vêtements, y compris les marques premium.

Le Prime Day met aussi le savoir-faire français en vedette avec la Vitrine Française, où sont réunis produits locaux, marques iconiques et PME de l’Hexagone.

Prêts à en profiter ? Prime Day s’annonce comme le grand terrain de chasse aux bonnes affaires. Partagez avec nous les offres que vous attendez ou que vous ne manquerez sous aucun prétexte. Préparez-vous à cliquer vite pour ne rien laisser passer !