Amazon Prime inclut un abonnement à Deliveroo Plus pour des livraisons de repas gratuites

Amazon continue de gonfler son offre Prime de nouveaux avantages. La firme américaine vient en effet d’annoncer que les abonnés pourront profiter d’un an d’abonnement à Deliveroo Plus. Pour rappel, ce service est proposé en temps normal de façon payant par l’application Deliveroo (2,99 € par mois) et permet de profiter de la livraison de repas à domicile sans frais de livraison et d’offres spéciales exclusivement réservées aux abonnés. À noter, la livraison gratuite concerne uniquement les commandes dépassant le montant de 25 €.

Deliveroo Plus, un nouvel argument solide pour Amazon Prime

Vous n’avez pas encore succombé à un abonnement Prime ? Pas de problèmes, Amazon vient d’ajouter des arguments de poids à sa besace pour vous séduire. En effet, le géant américain vient d’annoncer l’ajout d’un an d’abonnement à Deliveroo Plus.

Les abonnés au service d’Amazon pourront ainsi se commander un repas auprès de leurs restaurateurs favoris sans avoir à dépenser un centime pour la livraison. Des offres exclusives seront en plus de cela proposées régulièrement. À noter, la livraison est seulement gratuite pour les commandes dépassant un montant de 25 €.

De base, le service Deliveroo Plus est un abonnement mensuel s’élevant à 2,99 € par le service de livraison de repas à domicile. En offrant un an gratuitement aux abonnés Prime, Amazon propose ainsi une économie de presque 35,88 €.

Pour en profiter, il suffit simplement de lier son compte Amazon Prime à un compte Deliveroo. Dans le cas où vous avez déjà un abonnement Deliveroo Plus, il sera automatiquement mis en pause suite à cette manipulation. Après votre période de gratuité d’un an, l’abonnement recommencera de lui-même.

De plus en plus d’avantages pour Amazon Prime

Pour rappel, Amazon Prime est aujourd’hui une offre multiservice très développée. Via un abonnement de 5,99 € par mois ou 49 € par an (24 € pour les étudiants), elle permet notamment de profiter des avantages suivants :

Amazon : la livraison gratuite en un jour ouvré ;

Amazon Prime Vidéo : des séries et des films en streaming ;

Amazon Music : un service de streaming musical avec plus de 2 millions de titres ;

Amazon Prime Gaming : un abonnement par mois à une chaîne Twitch ainsi que des jeux et contenus in-game gratuits ;

Amazon Photos : stockage de photos illimité dans le cloud ;

Et un an d’abonnement à Deliveroo Plus désormais !

