Test – Ecovacs Deebot T9 AIVI : l’aspirateur-robot pour nettoyer et surveiller son domicile

Un nouveau modèle d’aspirateur-robot vient remplacer son prédécesseur, ainsi va la vie d’Ecovacs. Une fois de plus, il est inutile de rappeler qu’Ecovacs est une marque leader sur ce marché, au côté de Roborock et iRobot. Sur ce nouveau modèle Deebot T9 AIVI, aucun nouveau concept à l’horizon. Mieux encore, puisque cet assistant ménager devient plus performant mais s’offre l’étiquette de chien de garde, grâce à sa caméra à 360°. Comme la rédaction de Le Café du Geek s’est découverte une passion pour les aspirateurs-robots, voici notre test et retour d’expérience du Ecovacs Deebot T9 AIVI.

1 pour tous, tous pareils !

Inutile de chercher à jour au jeu des 7 différences, ce Ecovacs Deebot T9 AIVI ressemble fortement à ses prédécesseurs. Vêtu d’une coque en plastique noir brillant et d’un form factor arrondi, cet aspirateur-robot donne le ton de la surveillance avec la caméra imposante à l’avant de sa tranche. Tout comme le Shark IQ RV1000SEU, sa hauteur ne lui permettra pas de passer en dessous de l’ensemble des meubles (9,5cm à cause de son télémètre positionné sur le haut). Si cela vous pose souci, on vous préconise de changer de meubles, car cela n’ira pas en s’améliorant.

Pour le contrôler, hormis un bouton de démarrage/pause, il faudra se rendre directement sur l’application Ecovacs Home. D’ailleurs, pour appairer l’aspirateur robot au réseau WiFi, il faut appuyer sur un bouton en soulevant le capot.

Le Ecovacs Deebot T9 AIVI est équipé de 2 brosses en hélice, pour aller déloger, par exemple, les saletés dans un angle de mur. Ces hélices sont performantes et parviennent à récupérer la globalité des poussières. N’oublions pas les 2 brosses centrales caoutchouc qui viennent gober le tout. Comme indiqué précédemment, l’aspirateur-robot prend vie grâce à son capteur télémètre laser, mais aussi la caméra pour se repérer dans la pièce. Grâce à son intelligence logicielle, il retourne à sa base sans rechigner, mais celle-ci n’a pas l’option de station de vidage.

L’application Ecovacs Home remplace les boutons physiques

L’Ecovacs Deebot T9 AIVI est simple comme bonjour, son utilisation est exemplaire. On remarque ici le savoir-faire du constructeur qui propose une panoplie d’options sur son application Ecovacs Home. Comme pour tout nouvel aspirateur-robot, il sera nécessaire de lui ordonner un premier passage pour découvrir la zone de travail.

Outre cela, l’application propose 4 modes d’aspiration où la puissance change, mais aussi 4 types de débit d’eau (de lavage rapide à lavage en profondeur). D’autres options encore comme la programmation, le lancement à distance, définir 2 passages pour un lendemain de fête, aperçu de la durée de vie des accessoires…

Plus efficace qu’une carte au trésor

Le système de navigation est parfait et n’a rencontré aucun problème lors de nos phases de test. Même dans des conditions où la luminosité était faible. Point fort, il ne s’obstine pas là où un montant de chaise lui refuse le passage. À la différence de certains concurrents, le Deebot T9 AIVI commence son travail en zigzag au milieu de la pièce pour terminer d’aspirer le long des murs, pour récupérer les saletés projetées.

Le domicile est analysé et affiché en temps réel sur l’application. Il sera ainsi facile de définir des zones à ne pas aspirer à l’avenir. Grâce à la caméra, et à une IA, le Deebot T9 AIVI est capable de définir quel est l’obstacle rencontré (chaise, câble, chaussure, animal…). Cette même caméra HD est accompagnée d’un microphone pour permettre de surveiller la maison et d’alerter les personnes.

Aspiration et Entretien du Deebot T9 AIVI

Utilisé sur sol dur, un carrelage âgé de plus de 200 ans et un parquet, son efficacité est optimale. Il a même réussi à retirer des poussières entre les rainures du parquet. Également, on a remarqué que le mode Max+, bien qu’efficace pour son temps réduit, aspire moins bien. Enfin, les 2 hélices font bien leur travail et ramasse toute la poussières le long des murs et dans les angles.

Le Deebot T9 AIVI aspire, mais il lave aussi ! Pour cela, même technologie que les concurrents, une serpillière vibrante est à fixer sous le robot. Ce test n’est pas facile à réaliser chez nous, puisque l’ensemble de nos sols sont foncés, donc difficile de juger parfaitement. Mais dans l’ensemble, l’eau était quelques peu sale, après un gros nettoyage à la serpillière (travail effectué par un humain sur pied). Cette option est intéressante pour un nettoyage quotidien de la maison pour des tâches qui sont récentes.

Autonomie annoncée = réalisée

Sur le papier, Ecovacs promet un travail de 2h30 réalisé par le Deebot T9 AIVI. Le résultat est convaincant, puisqu’il a tenu ce temps précis (après plusieurs utilisations sans recharge). Par contre, en mode Max+, il faudra diviser son autonomie par 2. C’est dommage, car en plus d’être moins performant en aspiration, il dure moins longtemps à la tâche… Autre point noir, il lui faut plus de 5h pour se recharger.

Conclusion : Ecovacs Deebot T9 AIVI

Résultat des courses, Ecovacs repousse petit à petit ses records et grappille des parts de marché à ses concurrents. On a beau reprocher à ce Deebot T9 AIVI un mode Max+ inutile et un temps de charge trop long, une fois sur le chantier, il est parfait. Que ce soit l’analyse du domicile, jusqu’à l’efficacité de son aspiration, en passant par sa fonctionnalité de sécurité pour surveiller les animaux de compagnie, il sait tout faire. À savoir qu’il est possible d’ajouter une station de vidage automatique à l’aspirateur-robot (299€). Le Ecovacs Deebot T9 AIVI est disponible au prix de 799€.

