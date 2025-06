TEST – Dreame Z1 Pro : tout ce qu’on attend d’un robot piscine haut de gamme

Avec ses promesses de navigation intelligente, de nettoyage des parois et de connexion à une app mobile, le Dreame Z1 Pro joue dans la cour des robots de piscine haut de gamme. À 1299 € (souvent en promo autour de 1099 €), il ne s’adresse clairement pas à ceux qui cherchent un petit robot d’appoint, mais plutôt à ceux qui veulent déléguer entièrement l’entretien de leur bassin. On l’a testé dans deux piscines très différentes, et le résultat est sans appel : Dreame a sorti un produit mature, pratique, et redoutablement efficace… malgré une autonomie un peu faible.

Dreame Z1 Pro : notre avis en bref

Le Dreame Z1 Pro est un robot de piscine autonome et connecté, pensé pour ceux qui veulent un nettoyage complet sans effort. Il se distingue par une cartographie intelligente, un filtre efficace contre les algues fines, une charge rapide et magnétique, ainsi qu’une application claire et riche en données. S’il reste limité sur très grandes piscines en raison de son autonomie, il excelle dans la plupart des autres cas. Son prix est cohérent avec ce qu’il propose.

Installation et première prise en main du Dreame Z1 Pro

La mise en route est rapide. L’application se connecte sans difficulté au robot dès la première tentative. Le Dreame Z1 Pro s’adapte bien à la forme de la piscine, qu’elle soit simple ou irrégulière. La recharge se fait via un système magnétique malin, complété par une chiffonnette intégrée au câble pour essuyer le robot avant de le poser sur son socle. C’est le genre de détail qui montre que Dreame a pensé à l’usage réel.

Autonomie, puissance et modes de nettoyage

L’autonomie du Dreame Z1 Pro reste correcte, mais peut montrer ses limites sur les très grands bassins. Heureusement, le robot gère bien les situations critiques : il remonte automatiquement au bord en fin de cycle ou lorsque la batterie est faible. Ça évite qu’il ne reste au fond et qu’on doive y mettre le bras… Côté puissance, le robot adapte bien son comportement selon les besoins, avec des performances solides même en mode standard.

Le Dreame Z1 Pro propose également plusieurs modes de nettoyage accessibles directement depuis l’appareil ou via l’application. On peut cibler uniquement le fond, les murs, ou lancer un nettoyage complet. Cette polyvalence est bienvenue selon le type de salissure ou l’état général de la piscine. Avec ça, on peut aussi, pour les grands bassins, lancer pour le fond, recharger le robot, puis finir sur les murs pour éviter de manquer de batterie en fin de cycle. Dreame ne cherche pas à surcharger d’options : l’essentiel est là, et fonctionne bien.

L’application Dreamehome : simple, stable, et utile

L’app Dreamehome accompagne parfaitement le Z1 Pro de Dreame, sans fioritures. Elle permet non seulement de lancer les différents modes, mais aussi de visualiser l’activité du robot en temps réel ou en différé. L’interface est intuitive, bien traduite, et l’appairage initial est rapide, que ce soit en Bluetooth ou en Wi-Fi.

Au-delà du contrôle, l’application joue un vrai rôle de centre de suivi. Elle conserve l’historique des cycles, donne un aperçu de la consommation énergétique, et indique l’état du filtre. Les mises à jour logicielles s’installent sans accroc. Bref, c’est une extension naturelle du robot, utile pour suivre son efficacité au fil du temps.

Dreame Z1 Pro dans une petite piscine carrée

Premier test : une petite piscine d’environ 10 m², déjà entretenue régulièrement par un robot d’entrée de gamme. Et pourtant, dès le premier passage, le Dreame Z1 Pro fait la différence. Il parvient à capter des résidus que les robots plus simples laissaient passer. Le robot capte les petites algues responsables d’une teinte verdâtre. Résultat : l’eau devient plus claire dès les premières heures. Le nettoyage est rapide, précis, et se termine avec une notification et un retour automatique du robot au bord. De plus, le robot fonctionne vraiment intelligemment. Certains robots ne naviguent pas droit, avec le Dreame Z1 Pro, on voit tout de suite la différence, la navigation est rectiligne et le nettoyage équilibré. Il ne va pas ignorer certaines zones au profit d’autres sur lesquels il est déjà passé plusieurs fois. C’est top.

Dreame Z1 Pro dans une grande piscine en forme de haricot

Deuxième test, plus exigeant : une grande piscine en forme de haricot, avec un revêtement en faïence entartré. Le Dreame Z1 Pro y a particulièrement brillé. Il frotte efficacement les parois, fait sauter des plaques de calcaire visibles, et améliore visiblement l’état général de la piscine. Après 3 ou 4 cycles complets, l’utilisateur estime que le fond aurait pu être totalement débarrassé du calcaire incrusté. C’est une vraie valeur ajoutée sur ce type de revêtement.

Rapport qualité/prix

À 1099 € en promotion, le Dreame Z1 Pro n’est pas un petit achat, mais il se justifie par son efficacité, ses matériaux de qualité, son intelligence logicielle, et ses détails bien pensés. Contrairement à d’autres robots vendus entre 500 et 900 euros, il ne s’agit pas ici d’un appareil à moitié automatisé ou à navigation aléatoire : on paie pour un vrai gain de confort, et ça se ressent dès la première utilisation.

Dreame Z1 Pro : conclusion

Le Dreame Z1 Pro tient ses promesses. Il est simple à utiliser, efficace même dans des piscines complexes, et plein de bonnes idées. Dreame soigne l’expérience utilisateur jusqu’au moindre détail. C’est ce soin qui change réellement l’usage au quotidien. L’autonomie pourrait être un peu plus généreuse pour les grands bassins, mais pour le reste, c’est un quasi-sans-faute.