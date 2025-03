TEST – Beatbot AquaSense 2 Ultra : Le meilleur robot de piscine du marché

Le Beatbot AquaSense 2 Ultra se présente comme l’un des robots nettoyeurs de piscine les plus avancés du marché. Avec un système de navigation assisté par intelligence artificielle, une propulsion optimisée et une couverture de nettoyage complète, il promet de révolutionner l’entretien des bassins. Ce modèle haut de gamme affiche des caractéristiques impressionnantes, mais sont-elles réellement à la hauteur des attentes ? Nous l’avons mis à l’épreuve dans deux conditions différentes pour évaluer ses performances et voir s’il tient toutes ses promesses.

Beatbot AquaSense 2 Ultra : Notre avis en bref !

Le Beatbot AquaSense 2 Ultra est un robot haut de gamme. Il se démarque par son intelligence embarquée et ses performances de nettoyage. Grâce à la technologie HybridSense AI Pool Mapping, il cartographie la piscine avec une précision inégalée. Jamais vu ailleurs, ce robot améliore ainsi son efficacité au fil des utilisations. Son système de propulsion à 11 moteurs lui permet de nettoyer le fond, les parois, la ligne d’eau et même de flotter à la surface pour récupérer les débris flottants. Il embarque une batterie haute capacité qui assure plusieurs heures d’autonomie. En outre propose différents modes de nettoyage adaptés aux besoins de chaque utilisateur en fonction de l’état de la piscine

_________________

La nouvelle gamme Beatbot AquaSense 2 : Une avancée technologique majeure

La série Beatbot AquaSense 2 comprend trois modèles : l’AquaSense 2, l’AquaSense 2 Pro et l’AquaSense 2 Ultra. Ces robots ont été conçus pour offrir une solution complète et intelligente à l’entretien des piscines. La marque met en avant une technologie avancée combinant des capteurs sophistiqués, une intelligence artificielle et un système de filtration performant.

Les 3 modèles de la gamme AquaSense 2 de Beatbot

Nouvelle gamme Aquasense 2 : 3 modèles pour 3 besoins différents

L’AquaSense 2 est le modèle d’entrée de gamme. Il assure un nettoyage 3-en-1, couvrant le fond, les parois et la ligne d’eau. Avec ses 16 capteurs avancés, il optimise son parcours pour maximiser la couverture du bassin. Son autonomie de 4 heures lui permet de nettoyer efficacement des piscines de taille moyenne à grande. Bien qu’il soit le modèle le plus accessible, il bénéficie déjà des technologies intelligentes de la marque.

Produit disponible sur Beatbot AquaSense 2 Pro Robot de Piscine sans Fil, nettoie Fond, parois et Surface, clarifie l'eau, stationnement en Surface, Navigation Intelligente, jusqu'à 11 Heures, pour piscines jusqu'à 360 m²

Voir l'offre 1 699,00 €

L’AquaSense 2 Pro monte en gamme avec un nettoyage approfondi, ajoutant la capture des débris en surface et un système de clarification de l’eau grâce à la technologie ClearWater. Équipé de 22 capteurs, il améliore encore sa précision de navigation. Son autonomie de jusqu’à 11 heures pour le nettoyage de surface et 5 heures pour le fond et les parois. Cette aptitude a fonctionner longtemps le rend particulièrement adapté aux grandes piscines qui nécessite un entretien régulier.

Produit disponible sur Beatbot AquaSense 2 Pro Robot de Piscine sans Fil, nettoie Fond, parois et Surface, clarifie l'eau, stationnement en Surface, Navigation Intelligente, jusqu'à 11 Heures, pour piscines jusqu'à 360 m²

Voir l'offre 2 699,00 €

L’AquaSense 2 Ultra représente le modèle le plus abouti de la gamme. Son système de navigation autonome basé sur l’IA optimise ses trajets de nettoyage selon la configuration du bassin. Contrairement aux robots classiques qui suivent des schémas fixes, celui-ci apprend et ajuste ses déplacements pour couvrir l’ensemble de la piscine de façon optimale, peu importe sa forme. Il évite les zones déjà nettoyées et détecte les obstacles pour adapter son parcours en temps réel.

Grâce à ses 11 moteurs, il ne se limite pas au nettoyage du fond. Il grimpe aux parois en créant une fosse d’aspiration, frotte la ligne de flottaison pour éliminer les impuretés et flotte à la surface pour capturer les débris. Sa polyvalence lui permet d’assurer un nettoyage en profondeur. Le Beatbot AquaSense 2 Ultra surpasse donc les performances des modèles traditionnels.

Produit disponible sur Beatbot AquaSense 2 Ultra Robot de piscine sans fil, Cartographie HybridSense basée sur l'IA, nettoyage complet 5-en-1, détection de débris basée sur l'IA, nettoyage de plateformes à plusieurs niveaux

Voir l'offre 3 499,00 €

Aquasense 2 Ultra Test n°1 : Un premier nettoyage sous contraintes

Lors de ce premier test, l’AquaSense 2 Ultra a été mis à l’épreuve dans des conditions difficiles. La piscine n’avait pas été nettoyée depuis l’hiver et contenait de nombreux débris ainsi qu’une eau chargée en algues vertes. De plus, le robot a démarré avec une batterie à 50 %, ce qui a certainement affecter ses performances.

Immersion de l’AquaSense 2 Ultra dans une piscine sale

Dès le lancement, il a aspiré efficacement les impuretés présentes sur le fond. Cependant, après 80 minutes, son panier de filtration était plein, ce qui a probablement alourdi le robot. Cette accumulation, couplée à la batterie faible, l’a également empêché de grimper correctement aux parois. Ce point reste effectivement problématique pour un appareil censé nettoyer l’ensemble de la piscine de façon autonome. De plus, rapidement après le debut du nettoyage, l’eau est devenu entièrement trouble a ne presque plus voir le robot pourtant noir sur un fond blanc. On peut imaginer qu’un robot qui se repère en partie avec une caméra, fonctionnera plus difficilement avec une eau presque opaque.

Le test a aussi mis en évidence une faiblesse sur la remontée automatique. Normalement, le robot remonte à la surface en fin de cycle, mais cette fois, il est resté bloqué au fond. L’absence de perche fournie complique sa récupération. Malgré ces difficultés, il a obtenu de bons résultats sur le fond du bassin, même si le nettoyage n’a pas pu être totalement achevé. Cela dit, il est précisé dans la notice de l’AquaSense 2 Ultra qu’il faut faire attention lorsque l’on confie le premier nettoyage de la saison à un robot.

Aquasense 2 Ultra Test n°2 : Un environnement optimal pour des résultats plus qu’impressionnants !

Le lendemain, un second test a été réalisé dans des conditions plus favorables. La piscine était déjà plus propre. De plus, le robot a été lancé avec une batterie chargée à 100 %. Le mode Pro a été sélectionné pour une couverture complète du bassin.

Le comportement du robot a été bien plus fluide que lors du premier test. En effet, il a aspiré tous les débris du fond avec une efficacité remarquable et a montré une navigation plus précise. Il a également grimpé sans difficulté aux parois pour nettoyer la ligne d’eau, ce qui n’avait pas été possible la veille.

Un résultat inattendu a été observé sur les joints des faïences, qui ont retrouvé leur blancheur d’origine après le passage du robot. Ce niveau de nettoyage est rarement voir jamais atteint par d’autres modèles et témoigne de l’efficacité des brosses intégrées. Finalement, après avoir terminé son programme, l’AquaSense 2 Ultra est bien remonté à la surface. En effet, le robot a bien envoyé une notification sur l’application pour signaler la fin du cycle. Un seul bémol : une déconnexion temporaire de l’application sous l’eau. Une fois immergé, impossible d’interrompre le programme en cours ou bien de modifier certains paramètres.

Haut de l’image : Avant nettoyage | Bas de l’image après nettoyage

Panier à filtration fine plein de sable, terre et dépôt retiré des joints

Une technologie avancée pour un nettoyage optimal

L’AquaSense 2 Ultra se distingue par une combinaison de technologies qui optimisent son efficacité. Son HybridSense AI Pool Mapping lui permet d’analyser et d’apprendre la configuration du bassin au fil des utilisations. Le robot adapte ses trajets pour garantir une couverture complète et éviter de revenir trop de fois sur les zones déjà nettoyées. Cette intelligence embarquée lui permet de devenir plus performant et plus rapide à chaque cycle.

Une autonomie confortable et une propulsion optimisée

Sa batterie de 13 400 mAh lui offre une autonomie flexible selon le type de nettoyage. Il peut fonctionner jusqu’à 10 heures pour la surface et 5 heures pour le fond ou les parois. Un cycle complet en mode Pro dure entre 2 et 3 heures, ce qui suffit pour assurer un entretien optimal sans recharge intermédiaire.

L’un des atouts majeurs du robot reste sa propulsion à 11 moteurs. Ce système lui permet de se déplacer avec fluidité, de grimper facilement aux parois et même de flotter à la surface pour capturer les débris flottants. Son système de filtration avancé retient aussi bien les feuilles et insectes que les particules fines comme le sable et les algues vertes.

Des fonctionnalités pratiques pour un confort maximal

Le système ClearWater, dont une recharge est fournie à l’achat, ajoute un élément unique au robot. En un clic via l’application, il libère un agent clarifiant écologique à base de coquilles de crabe recyclées. Ce procédé naturel améliore la qualité de l’eau sans risque pour l’environnement ni pour les baigneurs.

Le robot beatbot AquaSense 2 Ultra nettoie la ligne d’eau

Enfin, côté praticité, l’AquaSense 2 Ultra embarque une station de recharge. On a juste à poser le robot sur son socle, ce qui élimine la nécessité de brancher un câble après chaque utilisation. Son système SmartDrain facilite la vidange de l’eau, rendant le robot plus léger et plus facile à sortir du bassin. Grâce à l’application Beatbot, l’utilisateur peut suivre l’état du nettoyage en temps réel et recevoir des alertes en cas de panier plein ou de batterie faible.

Le rapport qualité-prix du Aquasense 2 Ultra

Avec un prix de 3 850 € sur le site officiel et 3 499 € sur Amazon avec ce lien, l’AquaSense 2 Ultra représente un investissement important. Cependant, ses performances inégalées le placent sans réel concurrent à ce niveau de technologie. Son IA avancée, son système de navigation optimisé et sa propulsion à 11 moteurs justifient son positionnement haut de gamme.

Contrairement aux robots classiques, il nettoie tous les aspects de la piscine en un seul cycle. Il optimise ses trajets grâce à l’apprentissage automatique, ce qui améliore son efficacité au fil du temps. Son système ClearWater, sa recharge sans fil et son application mobile renforcent son confort d’utilisation.

Son prix reste élevé, mais il correspond à une solution ultra-complète. Il convient à ceux qui recherchent un entretien efficace et sans effort pour une grande piscine.

Produit disponible sur Beatbot AquaSense 2 Ultra Robot de piscine sans fil, Cartographie HybridSense basée sur l'IA, nettoyage complet 5-en-1, détection de débris basée sur l'IA, nettoyage de plateformes à plusieurs niveaux

Voir l'offre 3 499,00 €

Conclusion pour le Beatbot AquaSense 2 Ultra : Le robot sans concurrence qui redéfinit la norme du haut de gamme.

Le Beatbot AquaSense 2 Ultra repousse les limites des robots nettoyeurs de piscine. Il combine intelligence artificielle, puissance et polyvalence pour offrir une performance inégalée. Son HybridSense AI Pool Mapping, son système de propulsion avancé et ses fonctionnalités connectées garantissent un nettoyage complet avec un minimum d’intervention.

Nous avons testé ses performances dans différentes conditions. Le premier test a révélé quelques limites en situation extrême. En revanche, le second a démontré tout son potentiel dans un environnement plus favorable. Ce robot nettoie le fond, les parois, la ligne d’eau et la surface avec une précision remarquable, ce qui le rend unique sur le marché.

Son prix reste élevé, mais il correspond à un produit sans équivalent. Il s’adresse à ceux qui recherchent le meilleur en autonomie et en efficacité. Aucun autre modèle n’atteint ce niveau de performance. L’AquaSense 2 Ultra s’impose donc comme la référence absolue pour un entretien sans effort.