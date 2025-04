Dreame transforme le nettoyage : Des innovations audacieuses !

En élargissant ses horizons, Dreame Technology, un pionnier dans les solutions de nettoyage intelligentes, présente ses toutes nouvelles créations : le robot nettoyeur de piscine Dreame Z1 et le robot nettoyeur de vitres Dreame C1. Ce lancement marque un tournant audacieux, amenant la technologie smart au-delà des murs du foyer.

Des piscines toujours propres avec le Z1

Les tâches d’entretien des piscines, souvent coûteuses et chronophages, trouvent leur salut avec la série Dreame Z1. Cette innovation se distingue par sa conception sans fil ingénieuse et sa capacité de nettoyage approfondi, sans besoin de réglages complexes. En effet, la technologie PoolSense™ révolutionne ce domaine avec une navigation intelligente qui s’adapte à la forme de chaque piscine, rendant l’entretien mains libres facile et sans accroc.

Le Z1 impressionne avec une aspiration puissante de 30m³/h, éliminant efficacement débris, saletés et algues. Après chaque nettoyage, il se positionne automatiquement au bord pour une récupération aisée. Quant au Z1 Pro, il se démarque avec une télécommande portable innovante, ajoutant une dimension manuelle pour ceux qui préfèrent garder le contrôle.

Dreame C1 : Nettoyage des vitres simplifié

Nettoyer les vitres devient un jeu d’enfant grâce à la série Dreame C1. Conçue pour rendre cette tâche fastidieuse aussi simple que possible, elle se targue de la technologie innovante CornerClean™. Cette solution s’attaque aux coins difficiles avec une efficacité redoutable, optimisant ainsi la couverture de nettoyage.

En outre, le C1 planifie intelligemment sa trajectoire en utilisant un algorithme sophistiqué, garantissant une couverture complète et précise. Avec une aspiration puissante de 5 500 Pa, il adhère solidement à diverses surfaces, allant des vitres aux surfaces plus récalcitrantes comme le marbre. Pour les grands espaces, la station C1 étend l’autonomie avec sa batterie robuste et ses ventouses sécurisées.

Les Dreame Z1 Series et C1 Series, disponibles dès le printemps, promettent de transformer les routines de nettoyage. Le Dreame Z1 sera proposé à partir de 999 €, avec une offre de réduction de lancement de 200 €. Le modèle Z1 Pro s’affiche à 1 299 €, et pour les tâches de vitrage, le C1 démarre à 399 €, tandis que sa station complémentaire sera disponible pour 599 €. Que pensent nos lecteurs de cette nouvelle invasion technologique dans le domaine du nettoyage ? Partagez vos réactions et faites le buzz autour de ces innovations révolutionnaires !