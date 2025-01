Beatbot enchante avec ses innovations écologiques au CES 2025

Beatbot, leader dans l’innovation de robots écologiques, dévoile deux avancées technologiques au CES 2025. Découvrez le RoboTurtle amphibie et la station Shore. Ces innovations redéfiniront l’entretien des piscines et la gestion écologique.

Présentation du roboturtle de Beatbot

Le RoboTurtle amphibie est une merveille technologique. Conçu pour l’écologie, il surveille les milieux aquatiques menacés. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, il effectue surtout des tâches critiques comme le suivi biométrique et l’échantillonnage des matières dangereuses.

Le RoboTurtle offre une navigation fluide grâce à ses membres bioniques articulés. Ses panneaux solaires à haute performance garantissent un fonctionnement continu. De plus, il aide à protéger contre les marées noires et les catastrophes naturelles. Il constitue une solution durable et rentable pour la surveillance environnementale.

Station shore : une innovation pour les piscines

La station Shore de Beatbot apporte une révolution dans l’entretien des piscines. Elle permet un nettoyage et une recharge automatiques. Grâce à la recharge magnétique sans fil, fini les ports exposés et les risques associés.

La station Shore garantit un amarrage précis même dans les piscines complexes. Le système utilise une fusion de capteurs, facilitant ainsi la transition entre nettoyage et recharge. Cette technologie rend l’entretien des piscines plus simple et efficace.

Innovations écologiques au CES 2025

Au CES 2025, Beatbot présente fièrement ces innovations. Elles témoignent de l’engagement de la marque pour une robotique durable et intelligente. Le stand 52368, dans le Venetian Expo, est l’endroit à visiter pour découvrir cette technologie révolutionnaire.

Pour finir, Beatbot prouve une fois de plus sa capacité à innover. Avec le RoboTurtle et la station Shore, Beatbot établit de nouvelles normes pour l’entretien des piscines et la préservation de l’environnement. Il démontre également une vision claire vers un avenir durable.

Lisez notre dernier article tech : Au lieu d’un iPhone SE, Apple pourrait bientôt sortir un autre modèle d’iPhone 16