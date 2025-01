ASUS élargit sa gamme de PC Copilot+ avec l’IA : les nouveautés CES 2025

ASUS frappe fort au CES 2025 en dévoilant une extension majeure de sa gamme de PC Copilot+. Conçus pour démocratiser l’intelligence artificielle, ces ordinateurs portables promettent des performances inédites, une productivité accrue, et une sécurité renforcée. Avec des modèles à la pointe de la technologie, ASUS réaffirme son rôle de pionnier dans l’informatique de demain.

Les nouveautés Copilot+ : puissance et intelligence réunies

ASUS enrichit sa gamme avec des modèles comme les Zenbook 14 et Vivobook S14/S16, équipés des processeurs Snapdragon X. Ces derniers offrent une puissance IA atteignant 45 TOPS, doublant l’autonomie par rapport à la génération précédente. Résultat : une réactivité instantanée pour les tâches les plus exigeantes.

Par ailleurs, les processeurs Snapdragon X Elite et AMD Ryzen AI 300 apportent une dimension supplémentaire avec des fonctionnalités avancées comme StoryCube et Live Captions. Ces outils optimisent la gestion des fichiers et la communication, rendant ces PC indispensables pour les professionnels comme les étudiants. Multitâche, sécurité et simplicité d’utilisation sont désormais accessibles à un plus large public.

Design et performances au service de la polyvalence au CES d’Asus

Enfin, les Vivobook et Zenbook se distinguent par leurs écrans OLED immersifs, leur robustesse, et leur esthétique raffinée. Avec un poids plume de 980 g, le Zenbook 14 est parfait pour les déplacements, offrant autonomie et légèreté sans compromis sur les performances.

Côté sécurité, ASUS mise sur une combinaison gagnante : caméra IA, Windows Hello, et processeur Microsoft Pluton. Ces innovations assurent une expérience fluide tout en protégeant vos données. Ces PC incarnent une nouvelle ère où design, performances et IA s’unissent pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes.