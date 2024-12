TEST – Asus Vivobook S15 : une autonomie impressionnante sous ARM

Asus continue d’explorer de nouvelles solutions pour les ordinateurs portables en combinant des technologies modernes à des designs éprouvés. Avec le Vivobook S15, la marque mise sur un processeur Snapdragon X Elite, conçu pour proposer une autonomie record et un usage bureautique fluide. Cependant, cet ordinateur portable doit relever un défi de taille : répondre aux attentes des utilisateurs exigeants dans un marché où la compatibilité logicielle reste un enjeu pour l’architecture ARM. Est-il à la hauteur pour une utilisation quotidienne ?

Fiche technique de l’Asus Vivobook S15

Processeur Snapdragon® X Elite X1E 78 100 (3.4 GHz, 12 cœurs, 12 threads) RAM 32 Go LPDDR5X Stockage 1 To SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Ecran 15,6″, 2880 x 1620 (3K), OLED, 120 Hz, HDR True Black 600, 100% DCI-P3 GPU Qualcomm® Adreno™ Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Ports 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 4.0 Type-C, 1x HDMI 2.1, 1x lecteur MicroSD, 1x prise jack 3,5 mm Dimensions 35,26 x 22,69 x 1,47 ~ 1,59 cm Poids 1,42 kg Batterie 70 Wh Prix 1499 €

Design et hardware de l’Asus Vivobook S15

L’Asus Vivobook S15 adopte un design à la fois moderne et un peu daté. Son format de 15,6 pouces le rend spacieux, idéal pour une utilisation bureautique prolongée. Cependant, ses bordures d’écran sont relativement épaisses et l’écart entre l’écran et celles-ci dénote avec les standards actuels. Le châssis en « Cool Silver » est élégant, mais manque un peu d’originalité. Bien que le Vivobook S15 ne soit pas conçu pour rivaliser avec des ultraportables haut de gamme, il conserve un équilibre satisfaisant entre élégance et praticité.

Côté dimensions, ce modèle reste agréable à transporter malgré une épaisseur légèrement plus marquée que d’autres modèles de la gamme. Avec un poids de 1,42 kg, il se positionne comme un compagnon mobile correct pour un usage polyvalent. De plus, le Vivobook S15 bénéficie de certifications comme TÜV Rheinland, assurant une meilleure protection des yeux pour les longues sessions de travail. Ce souci de confort se prolonge jusque dans les petits détails, comme la caméra FHD équipée d’un cache de confidentialité.

Connectique et connectivité

L’Asus Vivobook S15 se démarque par une connectique relativement complète pour un appareil milieu/haut de gamme. Il dispose de deux ports USB-C 4.0 compatibles avec la charge et l’affichage, deux USB-A 3.2, un HDMI 2.1 et un lecteur de carte microSD. Ce choix de ports permet de couvrir l’essentiel des besoins quotidiens sans nécessiter d’adaptateurs, ce qui reste un vrai avantage dans cette catégorie de produits. La prise jack 3,5 mm, toujours présente, est un ajout bienvenu pour les amateurs d’audio filaire.

Pour la connectivité, le Vivobook S15 fait preuve de modernité. Avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4, il est prêt pour l’avenir des réseaux domestiques et professionnels. Ces caractéristiques privilégient une expérience fluide, que ce soit pour les transferts de fichiers ou la connexion avec des périphériques. Dans l’ensemble, Asus a su proposer une connectique équilibrée, à la hauteur des attentes pour un ordinateur portable à usage polyvalent.

Clavier et pavé tactile

Le clavier de l’Asus Vivobook S15 est complet et bien pensé. Il inclut un pavé numérique, un vrai plus pour la bureautique. Les touches sont agréables à utiliser, mais un peu petites pour de longues sessions. Malgré cela, la frappe reste précise et confortable. Le rétroéclairage du clavier est uniforme, pratique pour travailler dans l’obscurité. Cependant, l’espacement des touches pourrait être légèrement amélioré pour éviter les erreurs.

Le pavé tactile est de qualité et garantit une belle précision. Il est suffisamment large pour les gestes multitouch. Asus a ajouté la fonction Copilot, intégrée directement au clavier. Cela facilite l’accès rapide à certaines commandes. Néanmoins, son positionnement peut gêner lors de l’utilisation intensive du clavier. Pour autant, l’ensemble clavier et pavé tactile remplit bien son rôle pour un usage quotidien.

Écran de l’Asus Vivobook S15

L’Asus Vivobook S15 est équipé d’un écran OLED 3 K de 15,6 pouces. La qualité visuelle est impressionnante grâce à des couleurs riches et contrastées. La certification HDR True Black garantit une profondeur exceptionnelle pour les vidéos et les photos. Cependant, le format 16:9 paraît daté face au 16:10, plus courant aujourd’hui. Les bordures épaisses autour de l’écran nuisent également à l’aspect moderne.

Le rapport écran/appareil atteint 89 %, mais le design ne paraît pas optimisé. L’absence de dalle tactile limite l’interactivité pour certains usages. Malgré cela, l’écran reste parfait pour la bureautique ou le multimédia. Avec une luminosité maximale de 600 nits, il est utilisable en intérieur comme en extérieur. Enfin, la réduction de lumière bleue assure un confort visuel sur la durée.

Audio de l’Asus Vivobook S15

L’audio du Vivobook S15 est correct, mais sans éclat. Les haut-parleurs Harman/Kardon garantissent un son clair, en revanche, ils manquent de puissance. Les basses sont peu présentes, limitant l’immersion pour les films ou la musique. Cela dit, la qualité reste suffisante pour des appels ou des vidéos. Asus a toutefois intégré une prise jack, ce qui compense les lacunes des haut-parleurs.

Le Vivobook S15 est équipé d’un microphone performant avec suppression de bruit par IA. Cela garantit des appels clairs même en environnement bruyant. Associé à la caméra FHD, c’est un atout pour les réunions en ligne. Dans l’ensemble, l’audio remplit son rôle, mais ne séduira pas les audiophiles. Pour une meilleure expérience, un casque ou des enceintes externes sont recommandés.

Performances

L’Asus Vivobook S15 repose sur un processeur Snapdragon X Elite, taillé pour une bureautique fluide et une excellente autonomie. Ce processeur ARM propose des performances correctes pour la navigation, la vidéo et la suite Office. Le GPU Qualcomm Adreno, intégré, gère sans difficulté les tâches graphiques légères. Cependant, ce PC montre rapidement ses limites pour des usages exigeants, comme le montage vidéo ou le développement avancé.

Le principal défaut réside dans la compatibilité ARM. De nombreuses applications, comme Discord, manquent d’optimisation, entraînant bugs et lenteurs. WSL et Docker sont absents, ce qui rend cet ordinateur difficilement utilisable pour les développeurs. Les 32 Go de RAM LPDDR5X et le SSD NVMe de 1 To assurent une belle réactivité globale. Malgré tout, ces performances restent adaptées à un usage bureautique et multimédia, mais peu au-delà.

Autonomie

L’autonomie est le point fort de cet Asus Vivobook S15. Grâce à sa batterie de 70 Wh et son processeur ARM, il tient facilement plus de 10 heures en utilisation classique. Cette longévité le place parmi les meilleurs pour les utilisateurs mobiles. La recharge, via USB-C 90W, est rapide et pratique, permettant de récupérer plusieurs heures d’usage en moins d’une heure.

Cependant, l’autonomie baisse rapidement avec des tâches plus lourdes ou une luminosité maximale. Malgré tout, il reste un excellent choix pour ceux qui voyagent fréquemment. Cette endurance compense en partie les limites liées aux performances et à la compatibilité logicielle. En résumé, le Vivobook S15 est un champion de l’autonomie, idéal pour la bureautique en déplacement.

Conclusion

L’Asus Vivobook S15 avec le Snapdragon X Elite est un PC polyvalent, pensé pour les utilisateurs mobiles et la bureautique. Son autonomie exceptionnelle, son écran OLED de qualité et sa connectique bien fournie en font un bon compagnon pour le quotidien. Toutefois, ses limites en performances et en compatibilité ARM le rendent inadapté pour les développeurs ou les usages avancés. À ce prix, il reste une solution solide pour ceux qui privilégient légèreté, autonomie et simplicité, mais il faudra accepter quelques compromis.

