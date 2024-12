SumoBox de Sharp : L’enceinte qui transforme vos soirées avec un son exceptionnel !

Sharp, une référence mondiale en matière de technologies de pointe, met le volume à fond cette fin d’année. Le lancement récent des enceintes haute performance Sharp SumoBox transformera certainement toutes vos soirées. Disponible en deux versions, la compacte CP-LS100 et la SumoBox Pro CP-LS200, plus grande. Elles promettent une expérience sonore sans précédent.

La SumoBox CP-LS100 : la puissance sonore en toute portabilité

La SumoBox CP-LS100 est une prouesse technique concentrée dans un design nomade. En effet, dotée de deux woofers de 8 pouces et de deux tweeters de 2 pouces, ce petit bijou offre une puissance sonore de 105 dB. De plus, les basses musclées et détaillées sont la promesse de la technologie SAM ® (Speaker Active Matching), fruit d’une collaboration entre Sharp et la célèbre marque audio française Devialet.

La SumoBox CP-LS100 promet une autonomie de 10 heures grâce à sa batterie lithium-ion de 14,8V 5Ah. De plus, elle dispose de trois canaux d’entrée indépendants : TRS/CLR combo (2x), Aux et Bluetooth (5.0). Cela garantit une connectivité sans faille.

La SumoBox Pro CP-LS200 : un son grandiose pour de grands moments

Vous avez envie de sonoriser grandement votre soirée ? La SumoBox Pro CP-LS200 est parfaite. Sa puissance musicale de 108 dB vous promet des moments inoubliables. Comme sa petite sœur, la CP-LS100, elle offre une autonomie impressionnante. Elle embarque également la même technologie SAM® de Devialet.

Là où elle se distingue, c’est notamment par sa résistance aux éclaboussures. En effet, son design IPX4 la rend adaptable pour les fêtes en bord de plage, piscine ou lac. Ainsi, la SumoBox Pro CP-LS200 est sans aucun doute le compagnon idéal pour vos soirées inoubliables.

Son stéréo en duo ou en double pack

Les deux modèles Sharp SumoBox peuvent être connectés sans fil en mode Duo ou être reliés par un câble pour offrir une qualité sonore doublée et une expérience immersive. Les deux SumoBox sont également compatibles avec des supports d’enceintes standards.

En conclusion, INous pouvons dire que Sharp entend bien garder sa place de leader sur le marché des technologies audio. Avec les enceintes haute performance SumoBox, le divertissement est garanti pour les mélomanes. Préparez-vous à vibrer et à partager ces moments inoubliables avec vos proches.