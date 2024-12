TUTO – Comment rendre votre iPhone plus rapide ?

Un iPhone qui traîne peut vite devenir frustrant. Heureusement, quelques astuces simples peuvent lui redonner toute sa vivacité. Voici un guide complet pour accélérer votre appareil, améliorer son efficacité et profiter pleinement de ses fonctionnalités

Redémarrez votre iPhone pour le rendre plus rapide

Redémarrer votre iPhone est souvent la première solution à envisager. Ce geste tout simple permet d’actualiser la mémoire vive (RAM), ce qui peut booster les performances globales. (C’est loin d’être un mythe, comme l’explique souvent Apple dans ses recommandations officielles.)

Pour redémarrer, la méthode varie selon le modèle. Sur un iPhone X ou ultérieur, appuyez sur le bouton latéral et l’un des boutons de volume jusqu’à voir l’option « éteindre ». Pour les modèles plus anciens, maintenez simplement le bouton principal et le bouton supérieur ou latéral. Si vous hésitez, une recherche rapide « comment redémarrer [modèle d’iPhone] » vous guidera.

Nettoyez les traces laissées par Safari

Votre navigation quotidienne sur Safari accumule cookies, mots de passe et historiques. Avec le temps, cela surcharge votre appareil et ralentit son fonctionnement. Heureusement, un petit nettoyage régulier suffit à alléger tout cela.

Pour commencer, rendez-vous dans les « Réglages » de votre iPhone, puis dans le menu Safari. Faites défiler jusqu’à trouver l’option « Effacer l’historique et les données du site web ». En cliquant dessus, vous supprimerez toutes les informations inutiles. Attention, vous devrez ré-entrer vos identifiants pour certains sites. Ce petit inconvénient en vaut la peine pour retrouver un appareil plus fluide.

Libérez de l’espace encombré

Un stockage saturé est souvent la principale cause d’un iPhone au ralenti. Pour vérifier l’état de votre espace, rendez-vous dans Réglages > Général > Stockage iPhone. Vous verrez un graphique détaillé de la répartition de l’espace utilisé.

Profitez-en pour examiner les recommandations automatiques. Par exemple, supprimez les pièces jointes volumineuses ou les applications que vous n’utilisez plus. Sauvegardez vos photos et vidéos sur iCloud ou un autre support pour libérer de l’espace. Un téléphone déchargé de ses fichiers inutiles fonctionne bien mieux au quotidien.

Mettez à jour iOS pour des performances optimales

Les mises à jour d’iOS ne sont pas qu’esthétiques : elles corrigent souvent des bugs et améliorent les performances. Pour en profiter, activez les mises à jour automatiques dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour automatiques. Ainsi, votre iPhone se mettra à jour dès qu’il sera connecté au Wi-Fi.

Si vous préférez les mises à jour manuelles, vérifiez dans l’application Réglages si une version plus récente est disponible. Cliquez sur « Télécharger et installer » pour bénéficier des améliorations.

Désactivez ce qui tourne en arrière-plan

Les téléchargements automatiques et l’actualisation en arrière-plan consomment beaucoup de ressources. Pour les désactiver, accédez à Réglages > App Store et éteignez les options de téléchargement automatique. Ensuite, allez dans Général > Actualisation en arrière-plan et choisissez « Désactivé ».

En faisant cela, vous empêchez les applications gourmandes de ralentir votre appareil, tout en gardant le contrôle sur les mises à jour.

Et si le réseau ou la batterie étaient le problème ?

Parfois, ce n’est pas votre iPhone qui rame, mais votre connexion Internet. Si des applications comme Safari ou YouTube se chargent lentement, testez votre connexion. Recherchez « test de vitesse Internet » dans votre navigateur et vérifiez vos performances.

La performance de votre iPhone dépend aussi de l’état de sa batterie. Pour le vérifier, allez dans Réglages > Batterie > Santé de la batterie. Si la capacité maximale est inférieure à 80 %, envisagez de la remplacer. Une nouvelle batterie redonne souvent une seconde vie à un iPhone vieillissant.

Vérifiez si votre iPhone est espionné

Enfin, un téléphone prêté peut parfois cacher un problème plus sérieux. En effet, un iPhone espionné peut voir ses performances chuter à cause des applications ou logiciels malveillants qui fonctionnent en arrière-plan. Ces programmes consomment votre mémoire, épuisent votre batterie et ralentissent considérablement votre appareil.

Pour savoir si votre téléphone est espionné, il existe des signes à surveiller, comme une surchauffe inhabituelle, des notifications étranges ou une consommation de données anormale. Vous pouvez en apprendre davantage sur ces indices et commenter les identifiants grâce à cet article complet : Comment savoir si mon iPhone est espionné. Vérifier cet aspect pourrait non seulement protéger vos données personnelles, mais aussi redonner de la fluidité à votre iPhone.